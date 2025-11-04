Враг перешел к новой тактике в Покровске: чем это опасно для Украины

Эксперт рассказал о главной цели врага в районе Покровска.

Лакийчук рассказал, что происходит в районе Покровска / Коллаж: Главред, фото: 23 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное:

Оккупанты выбрали новую тактику в Покровске

Враг хочет прорвать оборону ВСУ

Российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Покровска, поэтому применяют новую тактику. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире Еспресо.

По его словам, основная цель врага - закрепиться на выходах из Покровско-Мирноградской агломерации и перерезать движение украинских сил, поэтому россияне осуществляют просачивание с юга в район промышленных зон Покровска.

Другая же часть российских сил действует на севере и тоже пытается просачиваться.

"При этом их ситуация значительно хуже: наши Силы обороны, те корпуса, которые уничтожают Добропольский выступ, активно противодействуют им. Россияне упорно пытаются состыковаться с подразделениями, которые наступают с юга", - отметил Лакийчук.

Эксперт отметил, что сейчас основная цель россиян - нарушить слаженность украинской обороны. Если им это удастся, она распадется на отдельные очаги сопротивления и станет менее эффективной.

"Вот в этом заключается замысел новой тактики, которую называют тактикой просачивания, когда враг выбирает лазейки в конфигурации нашей обороны. Эта тактика обусловлена нехваткой нашего личного состава, что позволяет им действовать именно так. Это сложно, но им часто это удается. Однако это не означает, что их действия обязательно завершатся успехом", - объяснил Лакийчук.

Покровск / Инфографика: Главред

Чем обернется потеря Покровска для Украины

Журналисты CNN сообщили, если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года.

Покровск является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорска и Константиновки в промышленном поясе Донецка.

Недавно появилась информация о том, что спецназовцы ГУР проводят успешную операцию на Покровском направлении фронта. Операцией на Покровском направлении руководит Кирилл Буданов.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что привлечение к обороне Покровска десантно-штурмовых войск, подразделений ГУР и спецподразделений имеет прежде всего задачу "выиграть время", а не в корне переломить ситуацию на фронте.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

