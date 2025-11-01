"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

Кирилл Буданов лично руководит операцией на Покровском направлении.

ГУР проводит спецоперацию в Покровске / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

ГУР проводит спецоперацию на Покровском направлении

Операцией на Покровском направлении руководит Кирилл Буданов

Спецназовцы ГУР проводят успешную операцию на Покровском направлении фронта. Это подтвердила специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Она рассказала, что журналисты знали о подготовке к высадке десанта и она состоялась "чуть раньше", чем эта информация появилась в медиапространстве.

"Это было красиво... Ребята зашли. Удерживают там кое-что. Вступают во взаимодействие. Оно действительно важно для качественной зачистки. Поскольку подразделений задействованных там достаточно", - отметила Кириенко.

Ранее появилась информация о том, что начальник ГУР Кирилл Буданов якобы находится в Покровске и лично руководит операцией. В то же время журналистка утверждает, что в городе нет не только Буданова, но и командиров батальонов.

В Покровске очень сложная ситуация с логистикой. Поэтому в городе уже несколько месяцев отсутствует передовая командная станция, а выходить оттуда вынуждены даже пилоты дронов. В то же время украинская пехота делает все возможное, чтобы удержать позиции.

Что известно в Покровске / Инфографика: Главред

"СПшки [наблюдательные пункты] есть в Покровске. И россияне свои тоже обустраивают. Чуть ли не рядом с нашими. Минируют. Пробуют прорываться на мотоциклах", - добавила корреспондентка.

Украинское командование осознает важность удержания Покровска и сохранения личного состава.

Журналистка также отметила, что Кирилл Буданов действительно руководит операцией, но делает это не из Покровска, а с окраин.

"Комкор, комбриги и руководитель ГУР управляют подразделениями. Они присутствуют лично на окраинах города. Но Покровск - поле боя. Задействовано немало подразделений. Процесс идет. Верим в хорошие решения", - написала Юлия Кириенко.

Ситуация вокруг Покровска: мнение эксперта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что попытки России продемонстрировать военную мощь оборачиваются против нее самой - хотя в Кремле этого, по ее словам, пока не осознали.

Она отметила, что каждый раз, когда Москва чувствует приближение переговоров, ее войска начинают ожесточенные атаки на направлении Покровска, бросая туда все возможные силы.

"Так они пытаются занять более выгодные позиции и создать видимость силы, рассчитывая, что ожесточенные бои заставят другую сторону быть более сговорчивой за столом переговоров", - пояснила Маляр.

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, окружены ли ВСУ возле Покровска. Президент сообщил, насколько сложная ситуация в важном городе Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Покровска украинские военные перешли к активным действиям. По информации военной разведки Украины, в районе Покровска предпринимаются шаги с целью восстановления ключевых логистических маршрутов.

Напомним, Главред писал, что украинская пехота осталась позади оккупантов, которые просочились в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а потом "уже стало поздно".

