Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

Анна Косик
1 ноября 2025, 13:13
Оккупанты понимают, что единственный их шанс на спасение - это подкрепление.
покровск, цехоцкий
Как изменилась ситуация в Покровске / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сказал офицер:

  • Оккупанты в Покровске ждут подмоги
  • Большинство ДРГ РФ в городе скрываются от Сил обороны
  • Украинские военные готовят неожиданности для врага

В течение последних дней на Покровском направлении не зафиксировано существенных изменений со стороны армии страны-агрессора России. Зато украинские силы устроили "отдельные неожиданности" для врага.

Об этом в эфире Киев24 рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. Он сообщил в каком положении сейчас оккупанты, которые проникли в город, и приоткрыл завесу относительно операции ВСУ.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какие задачи выполняют оккупанты в Покровске

Те российские военные, которые проникли в Покровск в качестве ДРГ, в большинстве просто скрываются, надеясь на подкрепление. Их главной задачей является сохранение жизней.

Именно поэтому несколько сотен оккупантов ждут подмогу, понимая, куда попали. Они также пытаются передавать информацию основным силам РФ.

Что задумали украинские военные

Цехоцкий с осторожностью заявил, что украинские силы работают над наращиванием очень активных мероприятий. Часть из них уже началась, а к другим идет подготовка.

"Никто не собирается сдавать Покровск", - подчеркнул военнослужащий.

Что известно о действиях ВСУ в районе Покровска

Главред писал, что по данным журналиста The Economist Оливера Кэрролла в районе Покровска в Донецкой области украинские военные перешли в контрнаступление.

Смелое контрнаступление якобы имеет целью восстановление ключевых логистических маршрутов. Однако официально украинская сторона пока не комментирует эту информацию.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад ситуация в районе Покровска и окружающих населенных пунктов оставалась критической - российские войска продолжали сосредотачивать силы и пытались вытеснить подразделения Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что ВСУ незначительно продвинулись во время недавних контратак к северу от Покровска и в восточной части Родинского. Украинским военным также удается наносить удары по российским позициям в районе села Рог после, как утверждают аналитики, диверсионного проникновения.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация в городе Покровск, что Донецкой области, сложная, но существенных изменений нет. Украинские защитники понемногу уничтожают оккупантов и не находятся в окружении.

Читайте также:

О персоне: Сергей Цехоцкий

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

война в Украине Покровск Фронт
