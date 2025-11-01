"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"

Российские оккупанты били по гражданским и по газовой инфраструктуре.

https://glavred.info/war/prilety-v-raznyh-oblastyah-est-ranenye-rf-atakovala-ukrainu-kuchey-shahedov-10711364.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину кучей дронов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

Россияне атаковали Украину 223 ударными дронами

РФ била по гражданским и газовым объектам

В результате атаки есть раненые

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки поднялись сильные пожары во многих областях. В общем россияне атаковали Украину 223 ударными дронами, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Шахеды" были запущены с разных направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (Крым). Украинские силы смогли сбить или подавить 206 дронов. Были зафиксированы попадания 17 дронов на семи локациях.

видео дня

РФ запустила более 200 дронов / фото: Воздушные силы ВСУ

В Полтавской области россияне ударили по объекту газодобывающей отрасли.

"К счастью, сообщений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02", - говорится в сообщении.

На Черниговщине в результате вражеских попаданий есть пострадавшие, пишут спасатели. В Корюковке удар пришелся по территории сельхозпредприятий, там загорелся ангар. В результате атаки также было повреждено админздание, частный дом и автомобиль. Без пострадавших не обошлось - ранена 66-летняя женщина.

В Новгород-Северском беспилотники повредили фасады и остекление административных зданий, магазинов, аптеки и кафе. К счастью, пострадавших нет.

Россияне ударили баллистикой по Николаеву. Это подтвердил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. В результате атаки есть раненые. Мэр города Александр Сенкевич добавил, что ночью россияне дважды обстреляли Кучурубскую общину. В результате обстрела в селе Дмитровка были повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также повреждена линия электросети.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили по городу кассетной ракетой "Искандер-М". В результате атаки один человек погиб, еще 15 - ранены. Среди раненых есть один ребенок в среднем состоянии тяжести. Были повреждены машины и АЗС.

Массированные атаки - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. Под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.

26 октября около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

В ночь на 25 октября россияне ударили по Киеву баллистикой. В результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома, также пострадал детский сад в Днепровском районе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред