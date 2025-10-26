Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

Глава военной администрации сообщил, в каком состоянии пострадавший в результате вражеской атаки.

ПВО успешно отработала по вражеской цели / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что сообщил Вилкул:

Враг применил для удара по Кривому Рогу КАБ

ПВО удалось сбить российскую авиабомбу

В городе есть пострадавший в результате вражеского удара

Сегодня, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

За несколько минут до удара по городу в Воздушных Силах ВСУ предупредили, что управляемая авиационная бомба двигалась в направлении Кривого Рога с юго-востока. Впоследствии атаку подтвердил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

КАБ / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях атаки на Кривой Рог

Вилкул отметил, что КАБ, который летел на город, удалось уничтожить противовоздушной обороне. Но от обломков пострадало одно из промышленных предприятий Кривого Рога.

"Пожар уже потушен. Один человек пострадал, не тяжелый. Спасибо ГСЧС и медикам", - добавил он.

Как Россия модернизирует КАБы

Главред писал, что по данным заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, в течение сентября-октября РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и уже вывела их на финальную стадию боевого испытания.

Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Таким образом россияне продолжают дорабатывать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

Удары КАБами по Украине - последние новости

Накануне, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы, что, по словам главы ОГА, стало новой серьезной угрозой для Одесской области.

Напомним, Главред писал, что 21 октября в Харькове прогремела серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги. По сообщению Воздушных сил, враг нанес удар по городу управляемыми авиабомбами (КАБами).

Ранее армия РФ также массированно атаковала город Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе были разрушены частные дома, вспыхнули пожары.

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

