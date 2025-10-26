Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

Анна Косик
26 октября 2025, 15:01
217
Глава военной администрации сообщил, в каком состоянии пострадавший в результате вражеской атаки.
Кривой Рог, КАБ
ПВО успешно отработала по вражеской цели / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что сообщил Вилкул:

  • Враг применил для удара по Кривому Рогу КАБ
  • ПВО удалось сбить российскую авиабомбу
  • В городе есть пострадавший в результате вражеского удара

Сегодня, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

За несколько минут до удара по городу в Воздушных Силах ВСУ предупредили, что управляемая авиационная бомба двигалась в направлении Кривого Рога с юго-востока. Впоследствии атаку подтвердил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

видео дня
Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях атаки на Кривой Рог

Вилкул отметил, что КАБ, который летел на город, удалось уничтожить противовоздушной обороне. Но от обломков пострадало одно из промышленных предприятий Кривого Рога.

"Пожар уже потушен. Один человек пострадал, не тяжелый. Спасибо ГСЧС и медикам", - добавил он.

Как Россия модернизирует КАБы

Главред писал, что по данным заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, в течение сентября-октября РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и уже вывела их на финальную стадию боевого испытания.

Боевой радиус таких боеприпасов оценивается примерно в 200 км. Таким образом россияне продолжают дорабатывать универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют по-новому применять обычные авиабомбы весом 250, 500, 1500 и 3000 кг.

Удары КАБами по Украине - последние новости

Накануне, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы, что, по словам главы ОГА, стало новой серьезной угрозой для Одесской области.

Напомним, Главред писал, что 21 октября в Харькове прогремела серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги. По сообщению Воздушных сил, враг нанес удар по городу управляемыми авиабомбами (КАБами).

Ранее армия РФ также массированно атаковала город Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе были разрушены частные дома, вспыхнули пожары.

Читайте также:

О персоне: Александр Вилкул

Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Кривого Рога авиабомба Александр Вилкул новости Украины Кривой Рог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:21Мир
Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:43Война
Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

15:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Последние новости

16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войны

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

Реклама
14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

14:00

Почему 27 октября нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

13:58

В Кремле паранойя, Путин испугался переворота и передачи власти – The Telegraph

13:57

Россия готовит массированные удары - под прицелом шесть украинских областей

13:35

Китайский гороскоп на завтра 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

13:21

Доллар запрыгнул на пьедестал: что будет с курсом валюты в ближайшее время

13:08

Как сказать по-украински "чиновник": ошибка, которую часто совершаютВидео

13:02

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

13:01

Погода на завтра 27 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак

12:38

"Четыре дня в реанимации": известный украинский актер-воин попал в ДТП

Реклама
12:33

Блэкаут в шести регионах России: эксперт оценил сценарий для Украины

12:11

ВСУ отбросили врага и освободили три села - какая сейчас ситуация под Покровском

12:09

Самые экономные знаки зодиака: кто умеет обращаться с деньгами лучше всех

11:59

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

11:49

Не США: неожиданно появился новый возможный посредник в переговорах Украины и РФ

11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

09:44

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:31

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

09:21

Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиянмнение

08:56

На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию, детали атаки

07:28

Войска Путина дронами атаковали Киев: попали в жилые дома, есть погибшие – деталиВидео

06:20

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовьВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

05:30

Как сделать так, чтобы роутер работал без света: очень хороший способВидео

Реклама
05:00

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

04:16

"Кого-то это мучает": беглец Винник неожиданно обратился к украинским артистамВидео

03:36

Гороскоп на завтра 27 октября: Весам - важное дело, Скорпионам - большое счастье

02:00

Большинство даже не подозревает: как выбрать домкрат, чтобы не сломать авто

01:44

Добавьте 1 предмет в стиралку: как мгновенно избавиться от затхлого запаха одежды

25 октября, суббота
23:17

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

22:44

Когда водитель может смело ехать на красный сигнал светофора - четыре случая

21:45

Может навсегда испортить ноутбук: что нельзя подключать к разъему

21:20

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:05

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять