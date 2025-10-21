Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

В Немышлянском районе обследуют последствия ударов и оценивают масштабы разрушений и пострадавших.

Вражеские КАБы повредили частные дома / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, Минобороны РФ

Кратко:

В Харькове около полуночи 21 октября прогремели взрывы

Враг применил управляемые авиабомбы, повреждены частные дома

В Индустриальном районе зафиксировано 9 пострадавших, пожары

Около полуночи 21 октября в Харькове прогремела серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги. По сообщению Воздушных сил, враг нанес удар по городу управляемыми авиабомбами (КАБами).

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ситуации:

"Россияне ударили по городу КАБами. Есть угроза повторных ударов - будьте осторожны."

Предварительно сообщалось о 4 пострадавших в Индустриальном районе - у всех была острая реакция на стресс. Позже количество пострадавших возросло до 9.

По словам Терехова, в Индустриальном районе повреждены по меньшей мере 15 частных домов, на месте зафиксированы пожары.

"Есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара пожар, есть пострадавшие", - отметил мэр.

Также подтвержден удар по Немышлянскому району города. Сейчас обследование последствий продолжается.

Эксперт объяснил опасность КАБов

По словам украинского военного Станислава Бунятова (позывной "Осман"), применение россиянами дальнобойных управляемых авиабомб (КАБов) создает новый уровень угрозы для тыловых территорий.

Он объясняет, что КАБы значительно превышают по размеру ударные дроны типа "Шахед" - в 3-5 раз, а боевая часть таких боеприпасов может весить от 250 до 315 кг в зависимости от модификации.

КАБ / Инфографика: Главред

Бунятов также отмечает, что менее дальнобойные версии КАБов часто несут более мощный заряд, чем те, которые способны летать на большее расстояние. По его мнению, это существенно повышает риск масштабных разрушений гражданской инфраструктуры в глубоком тылу, ведь удары такими бомбами могут задеть не только прифронтовые районы, но и города, расположенные далеко от линии фронта, в частности Полтаву.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска нанесли удар по Украине управляемыми авиабомбами (УАБами). Впервые одна из них достигла территории Полтавской области. Этот факт официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинской разведки, Россия изменила подход к ракетным и дроновым атакам на энергетическую инфраструктуру. Теперь противник делает ставку на постепенное уничтожение объектов в приграничных регионах, пытаясь создать так называемую "буферную зону". Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, вечером 20 октября в Черниговской, Харьковской и Одесской областях частично исчезла электроэнергия. В Черниговской области РФ атаковала энергетический объект.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

