Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

Руслана Заклинская
20 октября 2025, 18:05
США обсуждали с Зеленским сценарий завершения войны, который источники Reuters назвали "самоубийством".
Когда Рубио может встретиться с Лавровым / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Главное:

  • Марко Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября
  • На встрече будут обсуждать предстоящие переговоры Трампа и Путина
  • Трамп во время пятничной встречи с Зеленским настаивал на скорейшей сделке с РФ

Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча может состояться в четверг, 23 октября. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленые источники.

Перед плановым визитом Зеленского в США, президент Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. По информации агентства, встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Американские чиновники 17 октября во время внутренних обсуждений заявляли, что Марко Рубио планирует встретиться с Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября. Пока неизвестно, где именно может состояться встреча и в каком формате.

Как прошла встреча Трампа с Зеленским

Пятничная встреча Трампа с Зеленским свидетельствует, что бывший президент США, вероятно, снова будет настаивать на скорейшем заключении соглашения, даже если его условия будут неприемлемыми для Киева. По словам источников, американские чиновники неоднократно обсуждали возможность обмена территориями между Украиной и Россией. Во время встречи Трамп подчеркнул необходимость быстрого соглашения.

"Это было довольно плохо... Послание было таким: "Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией", - сказал один из источников о встрече.

Другой источник отрицал, что Трамп конкретно говорил об "уничтожении" Украины, однако оба сообщили, что он несколько раз прибегал к ненормативной лексике. По словам источников издания, на Трампа, вероятно, повлиял телефонный разговор с Путиным.

Во время разговора Путин предложил обмен территориями, по которому Украина должна была бы уступить Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Именно этот сценарий, по информации источников, американские чиновники обсуждали с Зеленским в пятницу.

Один из источников Reuters прямо охарактеризовал такой обмен как "самоубийство". Источники также отметили, что специальный посланник США Стив Уиткофф был среди тех, кто наиболее активно призывал Украину согласиться на уступки.

Какой сигнал прозвучал на встрече Трампа с Зеленским - мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии Главреду заявил, что во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме Украина получила тревожный сигнал относительно войны. По его словам, это связано с тем, что Трамп снова пытается занять равноудаленную позицию между Украиной и Россией.

"Надо ждать много заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине будут толковаться неоднозначно. Ведь Трамп хочет показать Путину, что он готов к договоренностям и не является для него врагом", - отметил эксперт.

В то же время Олещук подчеркнул, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся в конструктивном русле. Относительно поставки ракет Tomahawk, политолог добавил, что вопрос пока не закрыт, но отложен, и его решение будет полностью зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

Встреча Трампа с Зеленским - что известно

Как сообщал Главред, 17 октября Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время совместной пресс-конференции украинский лидер выразил уверенность, что при поддержке США Украина сможет завершить войну, хотя российский президент Владимир Путин пока не готов к переговорам.

Президент США отметил, что Зеленский будет оставаться на связи во время его предстоящей встречи с Путиным, которая запланирована в Венгрии. Накануне личной встречи Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который охарактеризовал как "очень продуктивный", в частности относительно путей завершения войны России против Украины.

Кроме этого, Зеленский готов присоединиться к встрече Трампа с Путиным в Будапеште. Он назвал Путина "террористом", но подчеркнул, что для справедливого мира важно присутствие Украины в переговорах.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

