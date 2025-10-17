Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Президент США Дональд Трамп встретил украинского лидера Владимира Зеленского для проведения двусторонней встречи.
Во время рукопожатия Трамп вновь оценил костюм Зеленского и заявил, что они смогут закончить войну.
Также американский лидер заявил, что "Зеленский очень сильный лидер, который прошел через многое".
"Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.
Зеленский в свою очередь выразил уверенность, что президент США поможет закончить войну.
"Мы понимаем, что Путин не готов завершить войну, но я уверен – с вашей помощью мы сможем завершить ее", - обратился он к Трампу.
По словам президента США, Зеленский будет на связи, когда он будет встречаться с Путиным в Венгрии.
На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории Трамп ответил:
"Война интересная вещь. Ты никогда не знаешь, что произойдет".
Также была затронута тема Томагавков.
"Нам нужны "Томагавки" и много другого оружия, которое мы поставляем в Украину. Это одна из причин, по которой мы хотим положить конец этой войне, — заявил Трамп.
Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет закончить войну, но вопрос не только в Томагавках, но и в остальных видах вооружений.
В свою очередь Трамп заявил, что заинтересован в покупке украинских дронов
"Они производят очень хорошие дроны", - сказал он.
Трамп считает, что путин хочет закончить войну.
По словам Трампа, его разговор с путиным вчера длился 2,5 часа. После этой беседы он пришел к выводу, что путин хочет закончить войну.
"Он хочет закончить ее. Думаю, Зеленский тоже хочет закончить ее. Осталось сделать это", — добавил он.
