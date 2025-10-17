Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

В 22:00 запланирован брифинг президента Зеленского по итогам встречи.

Трамп встретил Зеленского в Белом доме / Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп встретил украинского лидера Владимира Зеленского для проведения двусторонней встречи.

Во время рукопожатия Трамп вновь оценил костюм Зеленского и заявил, что они смогут закончить войну.

Также американский лидер заявил, что "Зеленский очень сильный лидер, который прошел через многое".

"Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.

Зеленский в свою очередь выразил уверенность, что президент США поможет закончить войну.

"Мы понимаем, что Путин не готов завершить войну, но я уверен – с вашей помощью мы сможем завершить ее", - обратился он к Трампу.

По словам президента США, Зеленский будет на связи, когда он будет встречаться с Путиным в Венгрии.

На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории Трамп ответил:

"Война интересная вещь. Ты никогда не знаешь, что произойдет".

Также была затронута тема Томагавков.

"Нам нужны "Томагавки" и много другого оружия, которое мы поставляем в Украину. Это одна из причин, по которой мы хотим положить конец этой войне, — заявил Трамп.

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр / Инфографика: Главред

Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет закончить войну, но вопрос не только в Томагавках, но и в остальных видах вооружений.

В свою очередь Трамп заявил, что заинтересован в покупке украинских дронов

"Они производят очень хорошие дроны", - сказал он.

Трамп считает, что путин хочет закончить войну.

По словам Трампа, его разговор с путиным вчера длился 2,5 часа. После этой беседы он пришел к выводу, что путин хочет закончить войну.

"Он хочет закончить ее. Думаю, Зеленский тоже хочет закончить ее. Осталось сделать это", — добавил он.

