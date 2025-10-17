Укр
Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Сергей Кущ
17 октября 2025, 20:38обновлено 17 октября, 21:16
116
В 22:00 запланирован брифинг президента Зеленского по итогам встречи.
Трамп встретил Зеленского в Белом доме
Трамп встретил Зеленского в Белом доме / Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп встретил украинского лидера Владимира Зеленского для проведения двусторонней встречи.

Во время рукопожатия Трамп вновь оценил костюм Зеленского и заявил, что они смогут закончить войну.

Также американский лидер заявил, что "Зеленский очень сильный лидер, который прошел через многое".

видео дня

"Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.

Зеленский в свою очередь выразил уверенность, что президент США поможет закончить войну.

"Мы понимаем, что Путин не готов завершить войну, но я уверен – с вашей помощью мы сможем завершить ее", - обратился он к Трампу.

По словам президента США, Зеленский будет на связи, когда он будет встречаться с Путиным в Венгрии.

На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории Трамп ответил:

"Война интересная вещь. Ты никогда не знаешь, что произойдет".

Также была затронута тема Томагавков.

"Нам нужны "Томагавки" и много другого оружия, которое мы поставляем в Украину. Это одна из причин, по которой мы хотим положить конец этой войне, — заявил Трамп.

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр
Сравнение ракет Tomahawk и Калибр / Инфографика: Главред

Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет закончить войну, но вопрос не только в Томагавках, но и в остальных видах вооружений.

В свою очередь Трамп заявил, что заинтересован в покупке украинских дронов

"Они производят очень хорошие дроны", - сказал он.

Трамп считает, что путин хочет закончить войну.

По словам Трампа, его разговор с путиным вчера длился 2,5 часа. После этой беседы он пришел к выводу, что путин хочет закончить войну.

"Он хочет закончить ее. Думаю, Зеленский тоже хочет закончить ее. Осталось сделать это", — добавил он.

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

16:03

Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

15:53

Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошноВидео

15:23

Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника "сюрпризом"

15:07

Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:04

Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

13:59

Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

13:29

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капустыВидео

13:14

Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилищаВидео

13:02

Видел убийцу без маски: в деле Фарион неожиданно появился тайный свидетель

12:53

"Принимаю участие": Денисенко сделала неожиданное заявление в объятиях ХолостякаВидео

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

10:58

Можно ли донашивать чужие вещи: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

