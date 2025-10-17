Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

Один из собеседников CNN заявил, что Трамп может использовать Tomahawk как рычаг влияния на Кремль.

https://glavred.info/war/tramp-ne-ustupil-putinu-v-voprose-tomahawk-dlya-ukrainy-cnn-raskrylo-detali-10707359.html Ссылка скопирована

Трамп не отказался от идеи передачи ракет Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

Главное:

Трамп не отказался от идеи передать Украине ракеты Tomahawk

Путин предостерегал, но это не изменило позицию США

Трамп может использовать Tomahawk как рычаг влияния на РФ

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным не отказался от идеи поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора.

По данным СМИ, во время разговора Путин предостерег Трампа от решения о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Однако слова российского лидера не заставили американского президента отказаться от рассмотрения такого варианта.

видео дня

"Почему он (Трамп. - ред.) должен был бы отказываться от этого рычага влияния? Он не устранит угрозу (поставки Tomahawk - ред.), пока она не перестанет быть необходимой", - сказал CNN один из собеседников.

Другой источник телеканала отметил, что Трамп стремится положить конец войне и сосредотачивается на дипломатических средствах. При этом угроза отправки Tomahawk остается одним из средств воздействия, которым он может воспользоваться для завершения войны в Украине.

По данным CNN, в последние недели Трамп не только публично, но и в частных встречах демонстрировал готовность позволить Украине получить эти крылатые ракеты.

Источники телеканала также сообщили, что администрация США подготовила планы по предоставлению оружия Украине в случае, если президент даст соответствующий приказ. По их словам, Трамп может принять такое решение в любой момент.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Ракеты Tomahawk для Украины - новости по теме

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, беседа была "очень продуктивной" и сосредотачивалась на поиске путей завершения российской войны против Украины.

После переговоров с Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk остаются стратегически важными для обороны США, поэтому вопрос их передачи другим странам пока открыт. Он также признался, что Владимир Путин негативно отреагировал на идею поставки этих ракет партнерам, в частности Украине:

Как сообщал Главред, президент Зеленский не планирует обсуждать вопрос поставки ракет Tomahawk во время встречи с Дональдом Трампом 17 октября, сообщил нардеп Егор Чернев. По его словам, тема "Tomahawk" временно поставлена на паузу.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред