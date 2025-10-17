Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

https://glavred.info/world/raketnaya-intriga-s-novym-povorotom-tramp-sdelal-zayavlenie-po-tomahawk-dlya-ukrainy-10707140.html Ссылка скопирована

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией. "Я спросил Путина: 'Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему это не понравилось", - отметил Трамп.

Он также уточнил, что Путин пытался отговорить его от поставки ракет Украине. "Конечно, он пытался, а что бы вы ожидали? Чтобы он сказал: 'Прошу, продайте эти ракеты Украине, буду очень благодарен'? Я также хотел узнать его мнение относительно этого, но реакция была негативной", - добавил американский лидер.

Трамп не уточнил, получит ли Украина эти ракеты, подчеркнув, что "Томагавки" необходимы самим Соединенным Штатам и их запасы нельзя тратить.

