Передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk: раскрыто главное условие

Вопрос передачи Украине дальнобойного оружия остается открытым, считает Владимир Фесенко.

Прогноз передачи Украине ракет Tomahawk / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важное из заявлений Фесенко:

Эта тема используется Трампом для давления на агрессора – Россию

Главная проблема заключается в эмоциональности Трампа

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал вопрос относительно вероятности поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, эта тема, скорее, не о помощи Украине, а больше о давлении на агрессора – Россию.

"А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен положительно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться", - говорит эксперт.

Он не исключает, что если отношение Дональда Трампа станет критическим или он почувствует разочарование, тогда могут появиться риски: задержки с поставками вооружения или даже усиление его симпатий к Владимиру Путину.

"Просто дистанцироваться от этой темы мы тоже не можем - нужно найти правильную тональность и форму коммуникации. Трампу нельзя сказать откровенное "нет", но нельзя и согласиться, ведь оба варианта несут риски. Необходимо пройти между "Сциллой и Харибдой" - избежать прямого ответа, но при этом продемонстрировать доброжелательность", - добавил Фесенко.

/ Инфографика: Главред

Передача Tomahawk Украине: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что шанс передачи США крылатых ракет Tomahawk Украине невелик. Тем не менее, по его словам, если Вашингтон всё же снабдит ВСУ такими дальнобойными боеприпасами, это способно оказать заметное влияние на ход войны.

Ключевым фактором будет объём поставок. По мнению Жданова, если количество "Томагавков" окажется сопоставимым с поставленными ранее 30 ракетами ATACMS — которые быстро израсходовали и практически не повлияли на ситуацию с видимым эффектом — то их эффект снова окажется малозаметным.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщает авторитетное издание Axios со ссылкой на два информированных источника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это официально подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как ранее сообщал Главред, по мнению американского дипломата Майка Карпентера, бывшего посла США в ОБСЕ и экс-заместителя помощника министра обороны, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет активно участвовать в дипломатическом урегулировании войны между Россией и Украиной.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

