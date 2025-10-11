Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

Важное:
- Трамп обсудил с Зеленским возможность передачи Украине Tomahawk
- Телефонный звонок президентов длился около 30 минут
Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk во время переговоров в субботу, 11 октября.
Об этом сообщает авторитетное издание Axios со ссылкой на два информированных источника
При этом источники издания не уточнили, принято ли окончательное решение относительно дальнобойных ракет для Украины.
Вместе с тем одно из лиц, знакомых с ходом разговора, сообщило, что звонок длился около 30 минут.
Передача Tomahawk ВСУ: мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, прокомментировал возможные объекты для ударов ракетами Tomahawk в случае их передачи США Украине. В интервью "Главреду" он отметил, что в числе вероятных целей могут оказаться склады и арсеналы с боеприпасами.
Ранее сообщалось о том, что в РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk. Сергей Рябков призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".
Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.
Напомним, что ранее была раскрыта стратегия давления Трампа на Путина из-за передачи Украине ракет Tomahawk. Американский "метод пряника" по отношению к РФ не сработал, считает Михаил Гончар.
Об источнике: Axios
Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
