Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

Алексей Тесля
8 октября 2025, 11:10
Американский "метод пряника" по отношению к РФ не сработал, считает Михаил Гончар.
Важными являются количество и системность поставок ракет Tomahawk
Появился прогноз передачи Украине ракет Tomahawk / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важное из заявлений Гончара:

  • Американский "метод пряника" по отношению к РФ не сработал
  • Вашингтон создал проекцию угрозы для России
  • Tomahawk Украине вряд ли дадут

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар оценил вопрос вероятности передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, американский "метод пряника" по отношению к РФ не сработал, поэтому Вашингтон создал проекцию угрозы для России.

"Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, предусматривающую запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk – это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями", - сказал эксперт.

Он убежден, что вопрос вероятности передачи Tomahawk Украине выдает намерения США о создании дополнительного давления на Россию.

"Конечно, на самом деле речь может идти не о Tomahawk, а о каких-то других видах вооружения – мол, отвлекается внимание РФ ракетами Tomahawk, а на самом деле Украина получает другие ракеты. И вряд ли американцы могут предоставить нам что-то другое, кроме хорошо известных нам ATACMS", - отметил аналитик.

Гончар добавил, что президент США Дональд Трамп пока не перешел от пассивного содействия России к активному противодействию ей, "поэтому сейчас больше вопросов, чем ответов".

ракета Tomahawk инфографика
/ Инфографика: Главред

Tomahawk для Украины: мнение эксперта

Борис Бондарев, ранее работавший дипломатом от России, высказался о возможности передачи США Украине ракет Tomahawk с большой дальностью действия. Он отметил, что изменения в риторике бывшего президента США Дональда Трампа в отношении России произошли стремительно, что затрудняет понимание, идет ли за этим настоящая корректировка стратегии. По его словам, пока нет четких признаков того, что заявления американских властей о планах усилить военную помощь Украине действительно реализуются на практике.

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

Напомним, ранее Владимир Зеленский разнес Белый дом за слив информации о Tomahawk в прессу. По словам главы государства, инцидент показал, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.

Позже Зеленский заявил, что появление сведений о Tomahawk в американской прессе – сигнал о нерешительности партнеров. Ситуация продемонстрировала неготовность США предоставить Украине такие ракеты.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.






