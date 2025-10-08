"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

Важное из заявлений Жданова:
- Целями для ударов Tomahawk по РФ могут стать склады и арсеналы
- Удары Украины по Москве и Кремлю приведут к надлому в РФ
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, что стало бы целями для ракет Tomahawk, которые США могут передать Украину.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, среди прочего, целями для ударов Tomahawk по РФ могут стать склады и арсеналы с боеприпасами.
"В основном все то, что расположено на европейской части России, то есть в непосредственной близости к нам, уже было поражено нашими дронами. А туда, ближе к Уралу, подальше за Москвой, мы не доставали, а с Tomahawk смогли бы. Точно добавились бы склады и арсеналы", - считает эксперт.
При этом он убежден в том, что "самое главное – нам нужно начать обстреливать Москву" ракетами Tomahawk.
"Удары Украины по Москве и Кремлю приведут к надлому общественного мнения в Российской Федерации. Там поймут, что нет ничего неприкосновенного, что нет хваленой российской ПВО, которая от всего и всех защитит. Украине нужно ломать скрепы, российскую идеологию, ведь это будет иметь огромный эффект", - не исключает собеседник.
Он отметил, что Tomahawk могут также бить по любым целям: заводам, базам, арсеналам РФ.
"Например, Ямальский крест, где сходятся и расходятся газопроводы, сможет статью целью для Tomahawk: если его навернуть, начнется кризис в энергетике РФ", - добавил Жданов.
Передача Tomahawk Украине: мнение эксперта
Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, отмечает: Tomahawk — отличная крылатая ракета за счёт постоянных модернизаций. Её сложно сбить, поскольку навигация опирается не только на GPS, но и на встроенную спутниковую карту в системе управления, что позволяет ракете держаться очень низко — ниже горизонта для большинства радиолокационных станций. Поэтому просьба о передаче Tomahawk Украине скорее воспринимается как условный инструмент политического давления на Кремль — сигнал, предназначенный напугать и подтолкнуть к более конструктивным мирным переговорам.
Ранее сообщалось о том, что в РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk. Сергей Рябков призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".
Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.
Напомним, что ранее была раскрыта стратегия давления Трампа на Путина из-за передачи Украине ракет Tomahawk. Американский "метод пряника" по отношению к РФ не сработал, считает Михаил Гончар.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
