Путина 'с уважением' примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

Главное:
- Трамп с Путиным может встретиться в течение двух недель или позже
- Венгрия примет Путина несмотря на ордер МУС на арест
- Еврокомиссия утверждает, что санкции не запрещают Путину и Лаврову посещать страны ЕС
Встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель или чуть позже. Премьер Венгрии Виктор Орбан готов организовать переговоры в Будапеште. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - сказал пресс-секретарь Путина.
Где пройдет встреча Трампа с Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Путин может беспрепятственно прибыть в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора. Он подчеркнул, что Венгрия готова принять обоих президентов и гарантировать их безопасность.
"Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь", - сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии также отметил, что Будапешт "с уважением" ждет Путина и не намерен выполнять решение МУС. По словам Сийярто, лидеру РФ обеспечат "возможность въехать" в страну, провести там "успешные переговоры", а после вернуться в Россию и согласовывать это "с кем-либо не нужно".
"Мы являемся суверенной страной. Мы с уважением встретим президента России Владимира Путина, примем его как гостя и обеспечим условия для его переговоров с американским президентом", - заявил венгерский министр.
Какова позиция Еврокомиссии
Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл заявил, что санкции Европейского Союза не запрещают российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову посещать страны ЕС. Поэтому, как пишет The Guardian, препятствий для их возможной поездки в Венгрию нет.
По словам Гилла, Европейская комиссия поддерживает встречу в Будапеште между Трампом и Путиным, если она будет способствовать завершению войны в Украине.
"Европейская комиссия приветствует любые усилия, которые ведут к устойчивому миру в Украине. Если такая встреча будет этому способствовать, то мы ее приветствуем", - сказал представитель Еврокомиссии.
Гилл уточнил, что ограничения, введенные против Путина, предусматривают замораживание активов, но не содержат запрета на путешествия.
Встреча Трампа с Путиным и переговоры с Зеленским - новости по теме
Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как сообщил Трамп, беседа была "очень продуктивной" и касалась прекращения войны России против Украины.
По его словам, на следующей неделе должны состояться переговоры советников высокого уровня под руководством госсекретаря Марко Рубио, после которых планируется встреча Трампа и Путина в Будапеште.
Также 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США. Трамп сообщал, что обсудит с Зеленским результаты разговора с Путиным.
Как сообщал Главред, президент США на пресс-конференции заявил, что способен завершить войну России против Украины и не допустит ее перерастания в глобальный конфликт. Встреча с Путиным в Венгрии нужна, чтобы "найти пути прекращения войны".
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
