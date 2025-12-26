Главное:
- Россияне не хотят покидать последнее консульство в Польше
- Захарова угрожает Варшаве болезненными последствиями из-за якобы захвата консульства
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова начала угрожать Польше "последствиями" из-за якобы попытки захватить консульство РФ.
Как сообщило издание RMF24, дело в том, что после двух диверсий на железной дороге Польша решила закрыть последнее консульство России в Гданьске. Это, похоже, изрядно возмутило российскую чиновницу.
Россияне не хотят покидать консульство в Польше
Решение Варшавы предусматривает, что россияне, которые работали в консульстве, должны были бы покинуть его здание до конца дня еще 23 декабря. Однако они отказываются это делать.
Мэрия Гданьска только получила от россиян сообщение, что в здании будет оставаться "административно-технический сотрудник". Также представители РФ заявляют, что хоть консульство и закрыли, но правило пользования зданием Россия за собой сохраняет.
"Те, кто хочет "захватить" здание Генерального консульства России в Гданьске, должны тщательно взвесить последствия такого шага... Я думаю, что уже есть много примеров того, как реагирует Россия и насколько болезненными являются эти реакции для тех, кто совершает несправедливость в отношении нашей страны", - подчеркнула Захарова.
Захарова не впервые угрожает Польше
Главред писал, что в ноябре 2024 года спикер МИД РФ разразилась угрозами в адрес Варшавы и Вашингтона из-за американской базы ПРО в Польше. По ее словам, она "давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками".
По словам Захаровой, Запад много лет подтягивает к российским рубежам военную инфраструктуру НАТО, и это является "деструктивной практикой" и повышает уровень ядерной опасности.
Заявления Захаровой - последние новости
Напомним, Главред писал, что спикер МИД РФ утверждала, что россияне официально отрицают факт похищения украинских детей и выдвинули условие для дальнейших переговоров с Украиной.
Ранее Захарова заявила, что Россия не признает юрисдикции Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Для РФ работа этого трибунала, а также любые его решения, будут "ничтожными" и юридически недействительными.
Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ назвала президента Украины Владимира Зеленского "клоуном" и "неудачником" после его критики в адрес российской делегации после переговоров в Стамбуле.
О персоне: Мария Захарова
Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
