В МИД России не подбирали слов в сторону польского руководства.

Захарова "набросилась" на Польшу / Колаж: Главред, фото: pixabay, МИД РФ

Главное:

Россияне не хотят покидать последнее консульство в Польше

Захарова угрожает Варшаве болезненными последствиями из-за якобы захвата консульства

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова начала угрожать Польше "последствиями" из-за якобы попытки захватить консульство РФ.

Как сообщило издание RMF24, дело в том, что после двух диверсий на железной дороге Польша решила закрыть последнее консульство России в Гданьске. Это, похоже, изрядно возмутило российскую чиновницу.

Россияне не хотят покидать консульство в Польше

Решение Варшавы предусматривает, что россияне, которые работали в консульстве, должны были бы покинуть его здание до конца дня еще 23 декабря. Однако они отказываются это делать.

Мэрия Гданьска только получила от россиян сообщение, что в здании будет оставаться "административно-технический сотрудник". Также представители РФ заявляют, что хоть консульство и закрыли, но правило пользования зданием Россия за собой сохраняет.

"Те, кто хочет "захватить" здание Генерального консульства России в Гданьске, должны тщательно взвесить последствия такого шага... Я думаю, что уже есть много примеров того, как реагирует Россия и насколько болезненными являются эти реакции для тех, кто совершает несправедливость в отношении нашей страны", - подчеркнула Захарова.

Захарова не впервые угрожает Польше

Главред писал, что в ноябре 2024 года спикер МИД РФ разразилась угрозами в адрес Варшавы и Вашингтона из-за американской базы ПРО в Польше. По ее словам, она "давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками".

По словам Захаровой, Запад много лет подтягивает к российским рубежам военную инфраструктуру НАТО, и это является "деструктивной практикой" и повышает уровень ядерной опасности.

Заявления Захаровой - последние новости

Напомним, Главред писал, что спикер МИД РФ утверждала, что россияне официально отрицают факт похищения украинских детей и выдвинули условие для дальнейших переговоров с Украиной.

Ранее Захарова заявила, что Россия не признает юрисдикции Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Для РФ работа этого трибунала, а также любые его решения, будут "ничтожными" и юридически недействительными.

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ назвала президента Украины Владимира Зеленского "клоуном" и "неудачником" после его критики в адрес российской делегации после переговоров в Стамбуле.

О персоне: Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

