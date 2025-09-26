Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

Сергей Кущ
26 сентября 2025, 21:24
33
Для убедительности она еще и прикрылась "венгерскими журналистами".
Реклама
Захарова выдала опус о
Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Что приснилось представителю МИД РФ
  • Детали "плана" Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выдала бред о якобы планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом.

В своем телеграм-канале Захарова сослалась на появившиеся в Венгерских СМИ "сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия".

видео дня

Согласно ее версии, несколько "отремонтированных российских БПЛА" уже якобы завезли на Яворивский полигон, а дальше они улетят в направлении транспортных хабов НАТО. Для убедительности она еще и прикрылась "венгерскими журналистами".

"Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста — ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер", – заявила Захарова, явно противореча реалиям на фронте.

Провокация с российскими дронами в Польше - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия в ночь на 10 сентября атаковала Польшу - Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов. Заседание польского правительства запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.

Реклама

Также ранее сообщалось, что НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу. НАТО официально активировало 4 статью Североатлантического Альянса после атаки российских дронов на Польшу, продолжаются консультации, сообщили в правительстве Польши.

Напомним, Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу. Во время налета дронов в Польшу Россия хотела увидеть, на что готово НАТО.

Вам может быть интересно:

О персоне: Мария Захарова

Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Мария Захарова
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное