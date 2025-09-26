Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выдала бред о якобы планах Киева на проведение диверсий в Европе под ложным флагом.

В своем телеграм-канале Захарова сослалась на появившиеся в Венгерских СМИ "сведения о намерениях властей Украины организовать провокации в Румынии и Польше, чтобы возложить на Россию ответственность за эти действия".

Согласно ее версии, несколько "отремонтированных российских БПЛА" уже якобы завезли на Яворивский полигон, а дальше они улетят в направлении транспортных хабов НАТО. Для убедительности она еще и прикрылась "венгерскими журналистами".

"Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста — ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер", – заявила Захарова, явно противореча реалиям на фронте.

Провокация с российскими дронами в Польше - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия в ночь на 10 сентября атаковала Польшу - Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов. Заседание польского правительства запланировано на 9 часов утра по киевскому времени.

Также ранее сообщалось, что НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу. НАТО официально активировало 4 статью Североатлантического Альянса после атаки российских дронов на Польшу, продолжаются консультации, сообщили в правительстве Польши.

Напомним, Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу. Во время налета дронов в Польшу Россия хотела увидеть, на что готово НАТО.

О персоне: Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

