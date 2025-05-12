"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотиках

В России европейских лидеров заподозрили в употреблении наркотиков во время поездки в Киев на саммит "коалиции решительных" 10 мая.

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У Макрона опровергли фейк Захаровой / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какой фейк распространила российская пропаганда

Что на самом деле лежало на столе у Макрона

На днях спикер МИД России Мария Захарова и российские пропагандистские СМИ распространили фейк о "пакетике с кокаином" в вагоне поезда, в котором путешествовали европейские политики - Эммануэль Макрон, Кир Страмер и Фридрих Мерц. Офис президента Франции опроверг дезинформацию россиян.

Захарова опубликовала в своем Telegram-канале опубликовала видео с президентом Франции, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии в поезде.

На кадрах Макрон якобы в спешке убирает подозрительный "белый пакетик", а Мерц держит "стеклянный предмет".

Эммануэль Макрон, Кир Страмер и Фридрих Мерц в поезде / скриншот

Эммануэль Макрон, Кир Страмер и Фридрих Мерц в поезде / скриншот

По словам Захаровой, политики употребляли наркотические вещества и забыли спрятать "доказательства".

Смотрите видео - Макрон, Мерц и Страмер едут в поезде в Киев:

В ответ на фейк Елисейский дворец опубликовал два фото из поезда, следовавшего в Киев 10 мая. На одном снимке – салфетка на столе и подпись: "Это салфетка. Для носа".

На другом фото изображены представители стран-лидеров и подпись: "Это европейское единство. Для созидания мира".

Салфетка на столе у Макрона / x.com/Elysee

Европейские политики в поезде / x.com/Elysee

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую ткань похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций", - говорится в сообщении.

Визит европейских политиков в Киев - последние новости

Как писал Главред, 10 мая 2025 года Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных", в которую входят более 30 стран.

В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом.

По итогам встречи Макрон и Стармер заявили, что Россию ждут новые санкции от США и Европы, если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня.

В ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Турции. Зеленский отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только переговоров, но и прекращения огня с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

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