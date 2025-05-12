"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотиках

Вы узнаете:
- Какой фейк распространила российская пропаганда
- Что на самом деле лежало на столе у Макрона
На днях спикер МИД России Мария Захарова и российские пропагандистские СМИ распространили фейк о "пакетике с кокаином" в вагоне поезда, в котором путешествовали европейские политики - Эммануэль Макрон, Кир Страмер и Фридрих Мерц. Офис президента Франции опроверг дезинформацию россиян.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале опубликовала видео с президентом Франции, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии в поезде.
На кадрах Макрон якобы в спешке убирает подозрительный "белый пакетик", а Мерц держит "стеклянный предмет".
По словам Захаровой, политики употребляли наркотические вещества и забыли спрятать "доказательства".
Смотрите видео - Макрон, Мерц и Страмер едут в поезде в Киев:
В ответ на фейк Елисейский дворец опубликовал два фото из поезда, следовавшего в Киев 10 мая. На одном снимке – салфетка на столе и подпись: "Это салфетка. Для носа".
На другом фото изображены представители стран-лидеров и подпись: "Это европейское единство. Для созидания мира".
"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую ткань похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций", - говорится в сообщении.
Визит европейских политиков в Киев - последние новости
Как писал Главред, 10 мая 2025 года Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных", в которую входят более 30 стран.
В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом.
По итогам встречи Макрон и Стармер заявили, что Россию ждут новые санкции от США и Европы, если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня.
В ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Турции. Зеленский отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только переговоров, но и прекращения огня с 12 мая.
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.
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