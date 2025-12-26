Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принца

Принц Луи ухватился за огромную шоколадную конфету.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также харизматичный принц Луи / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

Чем на этот раз отличился Луи

Как он рассмешил народ

Принц-проказник снова отличился. Семилетний принц Луи продемонстрировал свою любовь к сладкому во время ежегодного рождественского праздника королевской семьи в четверг.

Как пишет Page Six, принц присутствовал на церковной службе в Сандрингеме и приветствовал собравшихся вместе со своими членами семьи, включая бабушку и дедушку, короля Чарльза и королеву Камиллу, родителей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также брата и сестру, принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Принц Уильям с детьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Когда один из присутствующих вручил Луи гигантское шоколадное яйцо Lindor, тот обнял сладость, выглядя очень довольным.

43-летний Уильям первым принял подарок, но маленький любитель шоколада выхватил его у отца, чем рассмешил Уильяма.

Prince Louis quickly grabbed his chocolate present from his Papa. I love how happy and excited he was. Bless him! ?? pic.twitter.com/fk271Vdyys — Anna (@tokkianami) December 25, 2025

12-летний Джордж и 10-летняя Шарлотта также приняли подарки и цветы от собравшихся.

Prince Louis of Wales shared Codbury Christmas Chocolate Box with his sister and brother



?reincokz pic.twitter.com/YbiqH2zTA2 — ?Sarahsecret (@sarahdiaryz) December 25, 2025

Этот вирусный поступок Луи — последний в длинной череде его забавных выходок, которые часто привлекают к нему внимание, поскольку он часто демонстрирует забавное мальчишеское поведение на официальных мероприятиях.

