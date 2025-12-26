Укр
Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие

Анна Косик
26 декабря 2025, 11:50
144
Миротворческий контингент в Украину прибудет после выполнения одного важного пункта.
Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие
Ввод войск облегчит бремя сдерживания РФ, которое сейчас самостоятельно несет Украина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Что сказал Подоляк:

  • Несколько стран готовы к отправке своих войск в Украину
  • Европейское пространство из-за российской агрессии вскоре переформатируется

Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить свой миротворческий контингент в Украину. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом введение иностранных войск будет возможным только после окончания войны. Подоляк отметил, что такой шаг станет отражением того, что Украина не должна самостоятельно нести бремя сдерживания страны-агрессора России.

видео дня

Что Украина ожидает от партнеров

Международные партнеры Украины должны присоединиться к сдерживанию РФ. Представитель ОП отметил, что война в любом случае приведет к глубокому переформатированию европейского пространства.

"Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", - добавил Подоляк.

Как РФ воспринимает идею введения миротворцев в Украину

Главред писал, что после того, как представители нескольких стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии, как одной из гарантий безопасности, глава МИД России разразился угрозами.

Лавров сказал, что "так называемые миротворцы" на территории Украины будут по сути "оккупационными войсками" и законными целями для российских военных.

Миротворческий контингент в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по оценке аналитиков ISW, Россия продолжает прямо отвергать размещение любых иностранных войск на территории Украины в рамках послевоенных гарантий безопасности.

Ранее в ВМС заявили, что президент Франции сообщил о вероятности направления иностранных войск в Одессу. Хотя украинские военные контролируют побережье, риски со стороны противника все еще остаются.

Накануне стало известно, что Великобритания определилась с военными частями, которые будут направлены в Украину после серии разведывательных визитов. Таким образом страна гарантирует свою готовность к быстрому развертыванию войск в случае успешных мирных переговоров и подписания соответствующего соглашения.

Читайте также:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

