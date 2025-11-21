Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

В Британии с оптимизмом восприняли новости о военной делегации США в Киеве и сделали заявление об отправке своих военных.

Британия ждет подписания мирного соглашения, чтобы отправить свои войска в Украину

Главное:

Британия быстро отправит свои войска в Украину после заключения мирного соглашения

Военные руководители Британии определили, какие именно войска направят в Украину

Великобритания определилась с военными частями, которые будут направлены в Украину после серии разведывательных визитов. Таким образом страна гарантирует свою готовность к быстрому развертыванию войск в случае успешных мирных переговоров и подписания соответствующего соглашения.

Как пишет Bloomberg, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что военные руководители определили, какой персонал они развернут и где будут расположены их штабы, в рамках планов по поддержке Украины.

"Мы провели разведку в Украине, поэтому мы знаем, какие подразделения мы будем использовать, мы знаем, как мы их развернем, и мы знаем, какие роли они будут играть... Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы", - подчеркнул он.

Где могут разместить британских военных

После подписания мирного соглашения в Британии намерены ввести свои войска в Украину, но размещать их будут подальше от линии фронта. Таким образом Великобритания хочет получить возможность обучать украинских военных не только на своей территории, но и непосредственно в Украине.

Как Россия воспринимает идею введения иностранных войск в Украину

Главред писал, что после того как представители десятков стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии, как одной из гарантий безопасности, России такая инициатива не понравилась.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола для иностранных послов, который посвятили вопросу урегулирования украинского вопроса, сказал, что "так называемые миротворцы" на территории Украины будут по сути "оккупационными войсками" и законными целями для российских военных.

Миротворческая миссия в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

Накануне в России заявили, что развертывание иностранных войск является "принципиально неприемлемым", а потому Москва "категорически отвергает любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

Напомним, о том, что Великобритания положительно воспринимает идею о размещении иностранных войск в Украине, еще в январе текущего года сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

