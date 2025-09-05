Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

Россия хочет иметь право вето на любые западные гарантии безопасности для Украины.

РФ против иностранных войск в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

РФ отказывается от западных гарантий безопасности для Украины

В частности, Кремль против размещения иностранных войск на территории Украины

Россия демонстрирует приверженность достижению своих первоначальных военных целей

Страна-агрессор Россия продолжает прямо отвергать размещение любых иностранных войск на территории Украины в рамках послевоенных гарантий безопасности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова заявляла о том, что РФ не будет обсуждать "любое иностранное вмешательство в вопросы безопасности" в Украине "в любой форме и в любом формате".

Она подчеркивала, что такое развертывание иностранных войск является "принципиально неприемлемым", а потому Москва "категорически отвергает любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

В то же время, представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия "негативно относится" к европейским предложениям по гарантиям безопасности для Украины и будет воспринимать развертывание европейских сил в послевоенной Украине как расширение присутствия НАТО.

"Эти неоднократные отказы Кремля от западных гарантий безопасности являются частью призывов России иметь право вето на любые западные гарантии безопасности для Украины", - отметили аналитики.

В ISW добавили, что Россия также ранее пыталась ввести строгие ограничения на численность украинских военных в проекте Стамбульского мирного соглашения 2022-го. Кроме того, Москва отметила, что продолжает рассматривать проект Стамбульского договора 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования.

"Россия неоднократно демонстрировала свою приверженность достижению своих первоначальных военных целей, включая сокращение численности украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя от будущих российских атак", - говорится в отчете.

Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Готов ли Путин заканчивать войну

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что в России есть люди и в элитах, и среди военных, которые не хотят прекращения войны, но если Путин скажет, что война заканчивается, то они это поддержат.

"Поэтому все упирается в решение Путина. Если Трамп на Путина подействует, тогда он на это пойдет. Если Путин будет действовать более рационально, в том числе ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - подчеркнул он.

Отправка иностранных войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не в Кремле решать, может ли Украина на своей территории иметь иностранные войска в качестве гарантии безопасности. Он выразил недоумение, почему Европу вообще интересует, что думает Россия о войсках в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что европейские столицы работают над конкретными планами возможного развертывания войск в Украине после завершения конфликта, и эти меры получат полную поддержку со стороны США.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по состоянию на 4 сентября уже 26 стран заявили о готовности отправить военных в Украину или поддержать такую миссию.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

