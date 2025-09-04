Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

Виталий Кирсанов
4 сентября 2025, 13:58
3301
Рютте выразил недоумение, почему Европу вообще интересует, что думает Россия о войсках в Украине.
Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине
Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Что сказал Марк Рютте:

  • Европе нужно перестать делать Путина слишком влиятельным
  • РФ останется дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе

Не в Кремле решать, может ли Украина на своей территории иметь иностранные войска в качестве гарантий безопасности. С таким резким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований, передает The Guardian.

Рютте выразил недоумение, почему Европу вообще интересует, что думает Россия о войсках в Украине.

видео дня

"Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина - суверенное государство. Если Украина хочет видеть у себя силы, гарантирующие безопасность, для поддержки мирного соглашения, это ее дело. Никто другой не может это решить", - твердо заявил генсек НАТО.

Он выразил мнение, что Европе действительно нужно перестать делать российского диктатора Владимира Путина слишком влиятельным.

"Он губернатор Техаса, и не более того. Так что давайте не будем воспринимать это слишком серьезно", - призвал Рютте.

Он добавил, что европейцам не следует быть наивными в отношении "дестабилизирующей, конфронтационной" силы России, именно поэтому он хочет обсудить необходимость наращивания европейского военного потенциала для обеспечения мира на континенте:

"Эта тенденция не изменится и не обратится вспять в ближайшее время. Россия является и в обозримом будущем останется дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и мире", - отметил он.

В связи с этим Рютте напомнил, что РФ и Китай уже инвестируют в модернизацию своих вооруженных сил, и поэтому Европе следует реагировать на это "удивительными, я бы сказал, ошеломляющими темпами". Он добавил, что странам Европы нужно выпускать оружия больше и быстрее, чтобы соответствовать уровню России.

Рютте утверждает, что, несмотря на принятие амбициозных целевых показателей расходов на оборону в начале этого года, "одних только наличных денег недостаточно для обеспечения безопасности".

"Нам нужны потенциал, реальная огневая мощь, тяжелый металл, а также новые технологии, и именно это наша оборонная промышленность по всему Альянсу должна обеспечивать быстрее, чем когда-либо, как в Европе, так и в США. Просто по всему Альянсу мы производим недостаточнО", - заявил генсек.

При этом он отметил кое-какие успехи в оборонном производстве: "Мы уже переломили ситуацию в сфере оборонного производства, особенно в том, что касается боеприпасов. Мы постепенно пополняем наши запасы и сокращаем разрыв в производстве с Россией".

Западные войска в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

Читайте также:

О персоне: Марк Рютте

Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворческая миссия Марк Рютте война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:41Синоптик
"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

13:14Мир
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Последние новости

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

Реклама
12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

Реклама
11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Реклама
03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять