"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

Что сказал Марк Рютте:

Европе нужно перестать делать Путина слишком влиятельным

РФ останется дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе

Не в Кремле решать, может ли Украина на своей территории иметь иностранные войска в качестве гарантий безопасности. С таким резким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований, передает The Guardian.

Рютте выразил недоумение, почему Европу вообще интересует, что думает Россия о войсках в Украине.

"Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина - суверенное государство. Если Украина хочет видеть у себя силы, гарантирующие безопасность, для поддержки мирного соглашения, это ее дело. Никто другой не может это решить", - твердо заявил генсек НАТО.

Он выразил мнение, что Европе действительно нужно перестать делать российского диктатора Владимира Путина слишком влиятельным.

"Он губернатор Техаса, и не более того. Так что давайте не будем воспринимать это слишком серьезно", - призвал Рютте.

Он добавил, что европейцам не следует быть наивными в отношении "дестабилизирующей, конфронтационной" силы России, именно поэтому он хочет обсудить необходимость наращивания европейского военного потенциала для обеспечения мира на континенте:

"Эта тенденция не изменится и не обратится вспять в ближайшее время. Россия является и в обозримом будущем останется дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и мире", - отметил он.

В связи с этим Рютте напомнил, что РФ и Китай уже инвестируют в модернизацию своих вооруженных сил, и поэтому Европе следует реагировать на это "удивительными, я бы сказал, ошеломляющими темпами". Он добавил, что странам Европы нужно выпускать оружия больше и быстрее, чтобы соответствовать уровню России.

Рютте утверждает, что, несмотря на принятие амбициозных целевых показателей расходов на оборону в начале этого года, "одних только наличных денег недостаточно для обеспечения безопасности".

"Нам нужны потенциал, реальная огневая мощь, тяжелый металл, а также новые технологии, и именно это наша оборонная промышленность по всему Альянсу должна обеспечивать быстрее, чем когда-либо, как в Европе, так и в США. Просто по всему Альянсу мы производим недостаточнО", - заявил генсек.

При этом он отметил кое-какие успехи в оборонном производстве: "Мы уже переломили ситуацию в сфере оборонного производства, особенно в том, что касается боеприпасов. Мы постепенно пополняем наши запасы и сокращаем разрыв в производстве с Россией".

Западные войска в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

