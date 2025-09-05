Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

Руслан Иваненко
5 сентября 2025, 02:05
67
Бен Ходжес оценивает ограниченные ресурсы России и сомнительную эффективность летней кампании на фронте.
ВСУ, армия РФ
Генерал США подчеркивает высокую цену российского наступления и ограниченность человеческих ресурсов агрессора / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Читайте в материале:

  • Какие шансы России на успешное наступление в Украине
  • Повлияет ли Дональд Трамп на переговоры сторон
  • Сколько еще может продолжаться война в Украине

Несмотря на заявления о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, Россия продолжает усиливать свои военные силы. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что страна-агрессор, вероятно, не прекратит боевых действий в Украине. Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

Ходжес отметил, что у Кремля хватает людей, однако есть сомнения относительно возможностей военной промышленности. По его словам, Россия все еще вынуждена импортировать оружие из КНДР.

видео дня

"Я предполагаю, что Россия может продолжать войну в Украине еще год или полтора", - сказал генерал-лейтенант США.

Влияние США и возможность переговоров

Он также подчеркнул, что интенсивность боевых действий российских войск будет зависеть от давления США на Москву и Киев и не исключил, что бывший президент США Дональд Трамп может стимулировать обе стороны к переговорам.

"На данный момент я не вижу никаких признаков того, что Путин имеет хоть какое-то уважение к администрации Дональда Трампа или что его убеждает любая из позиций, которые она продвигает", - добавил Ходжес.

Последствия и перспективы войны

Американский военный также считает, что летняя кампания России в Украине была необоснованной и не принесла стране-агрессору значительных результатов.

"Сколько раз мы слышали о новом российском наступлении, о массированных атаках и продвижении вперед. И если не всматриваться внимательно в карту и не понимать подробно, что именно ты читаешь или слышишь, может сложиться впечатление, что победа России является неизбежной и невозможной для предотвращения", - отметил Ходжес.

Он подчеркнул важность противодействовать этому нарративу:

"Что именно Россия получила в течение этого лета и какой ценой? Очевидно, что россияне не учитывают количество погибших. Им безразлично. Но даже Российская Федерация не имеет неограниченного человеческого ресурса", - подчеркнул генерал-лейтенант США.

Ходжес не уверен, что Россия сможет вести войну в Украине бесконечно. По его словам, главной целью российского наступления было поддержание постоянного давления на Украину, однако такая стратегия вряд ли будет устойчивой в течение следующих двух лет.

"Но для нападающего, для оккупационной армии, я не считаю, что такая стратегия или подход будет жизнеспособным или устойчивым в течение следующих двух лет", - добавил он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп и в дальнейшем демонстрирует готовность способствовать установлению мира между Украиной и Россией, несмотря на неопределенность относительно возможных прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он назвал свой подход сочетанием реализма со сдержанным оптимизмом, подчеркнув, что внимательно следит за тем, как обе стороны ищут пути урегулирования.

Кроме того, один из возможных вариантов завершения войны - это замораживание боевых действий на нынешних позициях фронта, при этом Украина не будет отдавать свои территории. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Между тем российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай использовал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы создать впечатление якобы готовности к незначительным уступкам требованиям США, отметили аналитики ISW.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

02:05Война
Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

23:50Война
"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

23:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Последние новости

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

02:05

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

01:30

"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

01:11

Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

00:49

60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
00:25

Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

04 сентября, четверг
23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

23:50

Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

Реклама
23:49

"Светит" штраф до 5 100 грн: за что в Украине будут наказывать водителей такси

23:32

"Пламенный привет" для оккупантов: Атеш помогли уничтожить ключевую нефтебазу в Луганске

23:29

Выгнала: путинистка Успенская жестко поступила с дочерью

23:13

Вот это начес: Елена Мозговая удивила ярким ретро-образом

22:19

Необычный дорожный знак со спутником заметили на дорогах - что он означает

22:10

Близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика

22:05

И молотый, и в зернах: как проверить качество кофе в домашних условияхВидео

21:55

Украина будет противодействовать "Шахедам" по-новому - Сырский рассказал, что изменится

21:48

Трагедия в Португалии: в МИД сообщили о гибели украинца, что произошло

21:32

Есть четыре даты в сентябре: зачем и когда нужно сжечь лавровый листВидео

21:09

Как проверить сверхъестественное происхождение кота дома - результат удивитВидео

Реклама
20:51

Бои на Днепропетровщине не случайны: эксперт объяснил, что стоит за действиями врага

20:18

"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

19:58

Забудьте о луковой гнили: садовод показала неожиданный метод посадки под зимуВидео

19:45

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

19:41

От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

19:34

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

19:10

О саммите ШОС: как Си Цзиньпин хочет строить новый мировой порядок?мнение

19:08

Как на самом деле появились камни и драгоценностиВидео

18:58

Развертывание европейских сил в Украине: Макрон назвал, сколько стран примет участие

18:43

Женщины договорятся: Ефросинина раскрыла, где снова встретится с Соловий

18:42

Медведев набросился на Британию и пригрозил отобрать "дополнительные территории" Украины

18:36

"Встреча нужна": Зеленский ответил Путину на "приглашение" в Москву

17:57

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

17:45

Очень плохая примета: что нельзя носить в день церковного праздника 5 сентября

17:33

Стало известно, кем заменят Анджелину Джоли в новой "Ларе Крофт"

17:27

У Порошенко не имеют права указывать Мадяру и Вересу, как воевать, – военные требуют извинений от нардепа "Евросолидарности" Синютки

17:01

"Коалиция желающих" готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

16:57

Доллар и евро резко потеряли позиции: новый курс валют на 5 сентября

16:34

РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

16:32

Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани

Реклама
16:25

Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

16:22

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

16:19

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдоВидео

16:07

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причинаФото

16:05

"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять