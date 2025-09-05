Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

Бен Ходжес оценивает ограниченные ресурсы России и сомнительную эффективность летней кампании на фронте.

Генерал США подчеркивает высокую цену российского наступления и ограниченность человеческих ресурсов агрессора

Несмотря на заявления о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, Россия продолжает усиливать свои военные силы. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что страна-агрессор, вероятно, не прекратит боевых действий в Украине. Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

Ходжес отметил, что у Кремля хватает людей, однако есть сомнения относительно возможностей военной промышленности. По его словам, Россия все еще вынуждена импортировать оружие из КНДР.

"Я предполагаю, что Россия может продолжать войну в Украине еще год или полтора", - сказал генерал-лейтенант США.

Влияние США и возможность переговоров

Он также подчеркнул, что интенсивность боевых действий российских войск будет зависеть от давления США на Москву и Киев и не исключил, что бывший президент США Дональд Трамп может стимулировать обе стороны к переговорам.

"На данный момент я не вижу никаких признаков того, что Путин имеет хоть какое-то уважение к администрации Дональда Трампа или что его убеждает любая из позиций, которые она продвигает", - добавил Ходжес.

Последствия и перспективы войны

Американский военный также считает, что летняя кампания России в Украине была необоснованной и не принесла стране-агрессору значительных результатов.

"Сколько раз мы слышали о новом российском наступлении, о массированных атаках и продвижении вперед. И если не всматриваться внимательно в карту и не понимать подробно, что именно ты читаешь или слышишь, может сложиться впечатление, что победа России является неизбежной и невозможной для предотвращения", - отметил Ходжес.

Он подчеркнул важность противодействовать этому нарративу:

"Что именно Россия получила в течение этого лета и какой ценой? Очевидно, что россияне не учитывают количество погибших. Им безразлично. Но даже Российская Федерация не имеет неограниченного человеческого ресурса", - подчеркнул генерал-лейтенант США.

Ходжес не уверен, что Россия сможет вести войну в Украине бесконечно. По его словам, главной целью российского наступления было поддержание постоянного давления на Украину, однако такая стратегия вряд ли будет устойчивой в течение следующих двух лет.

"Но для нападающего, для оккупационной армии, я не считаю, что такая стратегия или подход будет жизнеспособным или устойчивым в течение следующих двух лет", - добавил он.

