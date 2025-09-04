Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Юрий Берендий
4 сентября 2025, 19:34
2771
Россия через посредничество Никарагуа пытается легитимизировать свое присутствие на Донбассе для обхода санкций и создания иллюзии международной поддержки.
Россия запускает 'парад легализации оккупации' на Донбассе - что задумали в Кремле
Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе / Коллаж Главред, фото: УНИАН, deepstatelivemap

О чем предупреждает Служба внешней разведки:

  • Никарагуа подпишет соглашение с так называемой "ДНР"
  • Кремль готовит "парад дипломатии оккупированных регионов"

Россия пытается закрепить свое присутствие на Донбассе через дипломатическую легитимизацию временно захваченных украинских территорий. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что такие действия осуществляются при посредничестве Никарагуа.

видео дня

"Так называемое "правительство ДНР" готовится к подписанию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с МИД Никарагуа. Формально - для "развития кооперации между хозяйственными субъектами". Фактически - для закрепления российского присутствия на Донбассе через международные каналы", - пояснили в СВРУ.

Подписание соответствующего документа запланировано на 24-27 сентября 2025 года во время визита никарагуанской делегации в Москву.

По данным СВРУ, соглашение является частью более широкой кампании Кремля под названием "парад дипломатии оккупированных регионов", направленной на создание иллюзии международной поддержки оккупации, поиск путей обхода санкций и усиление влияния России в Центральной Америке.

Никарагуа уже сделала шаг в этом направлении, объявив 31 июля 2025 года о признании вхождения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, что является прямым нарушением международного права, в частности принципа непризнания аннексий и резолюций Генассамблеи ООН.

"Крым, Севастополь, а также временно оккупированные территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья - есть и остаются частью Украинского государства. Любые "соглашения" с псевдоучреждениями на этих территориях - юридически ничтожны", - заявили в разведке.

В СВРУ также предупредили, что участие Никарагуа в таких процессах может иметь последствия. В частности, организации и должностные лица, которые способствуют легализации оккупации, рискуют попасть под международные санкции.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская компания Fire Point на международной выставке MSPO в Польше презентовала две новые баллистические ракеты - FP-7 и FP-9, а также проекты систем противовоздушной обороны.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны может стать замораживание боевых действий на текущих линиях фронта, без уступок со стороны Украины в отношении своих территорий.

Между тем, по данным Bloomberg, в Европе растет беспокойство из-за вероятного нового наступления РФ. По информации источников, во время 25-го заседания франко-германского оборонного совета в Тулоне обсуждалось значительное наращивание российских войск в районе Покровска, что может свидетельствовать о намерении Кремля захватить всю Донецкую область.

Другие новости:

Об источнике: Служба внешней разведки

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война на Донбассе Служба внешней разведки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

20:18Война
Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

19:45Синоптик
Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

19:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:51

Бои на Днепропетровщине не случайны: эксперт объяснил, что стоит за действиями врага

20:18

"Мы рассматриваем один формат": Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

19:58

Забудьте о луковой гнили: садовод показала неожиданный метод посадки под зимуВидео

19:45

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях: названы регионы, где будет сильный туман

19:41

От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
19:34

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

19:10

О саммите ШОС: как Си Цзиньпин хочет строить новый мировой порядок?мнение

19:08

Как на самом деле появились камни и драгоценностиВидео

18:58

Развертывание европейских сил в Украине: Макрон назвал, сколько стран примет участие

Реклама
18:43

Женщины договорятся: Ефросинина раскрыла, где снова встретится с Соловий

18:42

Медведев набросился на Британию и пригрозил отобрать "дополнительные территории" Украины

18:36

"Встреча нужна": Зеленский ответил Путину на "приглашение" в Москву

17:57

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

17:45

Очень плохая примета: что нельзя носить в день церковного праздника 5 сентября

17:33

Стало известно, кем заменят Анджелину Джоли в новой "Ларе Крофт"

17:27

У Порошенко не имеют права указывать Мадяру и Вересу, как воевать, – военные требуют извинений от нардепа "Евросолидарности" Синютки

17:01

"Коалиция желающих" готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

16:57

Доллар и евро резко потеряли позиции: новый курс валют на 5 сентября

16:34

РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

16:32

Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани

Реклама
16:25

Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

16:22

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

16:19

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдоВидео

16:07

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причинаФото

16:05

"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

Реклама
12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять