Россия запускает 'парад легализации оккупации' на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия через посредничество Никарагуа пытается легитимизировать свое присутствие на Донбассе для обхода санкций и создания иллюзии международной поддержки.

О чем предупреждает Служба внешней разведки:

Никарагуа подпишет соглашение с так называемой "ДНР"

Кремль готовит "парад дипломатии оккупированных регионов"

Россия пытается закрепить свое присутствие на Донбассе через дипломатическую легитимизацию временно захваченных украинских территорий. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что такие действия осуществляются при посредничестве Никарагуа.

"Так называемое "правительство ДНР" готовится к подписанию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с МИД Никарагуа. Формально - для "развития кооперации между хозяйственными субъектами". Фактически - для закрепления российского присутствия на Донбассе через международные каналы", - пояснили в СВРУ.

Подписание соответствующего документа запланировано на 24-27 сентября 2025 года во время визита никарагуанской делегации в Москву.

По данным СВРУ, соглашение является частью более широкой кампании Кремля под названием "парад дипломатии оккупированных регионов", направленной на создание иллюзии международной поддержки оккупации, поиск путей обхода санкций и усиление влияния России в Центральной Америке.

Никарагуа уже сделала шаг в этом направлении, объявив 31 июля 2025 года о признании вхождения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, что является прямым нарушением международного права, в частности принципа непризнания аннексий и резолюций Генассамблеи ООН.

"Крым, Севастополь, а также временно оккупированные территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья - есть и остаются частью Украинского государства. Любые "соглашения" с псевдоучреждениями на этих территориях - юридически ничтожны", - заявили в разведке.

В СВРУ также предупредили, что участие Никарагуа в таких процессах может иметь последствия. В частности, организации и должностные лица, которые способствуют легализации оккупации, рискуют попасть под международные санкции.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская компания Fire Point на международной выставке MSPO в Польше презентовала две новые баллистические ракеты - FP-7 и FP-9, а также проекты систем противовоздушной обороны.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны может стать замораживание боевых действий на текущих линиях фронта, без уступок со стороны Украины в отношении своих территорий.

Между тем, по данным Bloomberg, в Европе растет беспокойство из-за вероятного нового наступления РФ. По информации источников, во время 25-го заседания франко-германского оборонного совета в Тулоне обсуждалось значительное наращивание российских войск в районе Покровска, что может свидетельствовать о намерении Кремля захватить всю Донецкую область.

