РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

Алексей Тесля
4 сентября 2025, 10:26
Представители Германии и Франции обсуждали резкое наращивание российских сил на востоке.
РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg
ВСУ готовятся к новым атакам РФ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 37 ОБрМП

Главное:

  • Кремль намерен захватить всю Донецкую область
  • На одном направлении сосредоточено до 100 тысяч российских военных

Европейские лидеры выражают всё большую тревогу в связи с возможным новым наступлением российских войск на фронте — Кремль, как предполагается, намерен захватить всю Донецкую область.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, на прошлой неделе во время 25-го заседания франко-немецкого оборонного совета в Тулоне представители Германии и Франции обсуждали резкое наращивание российских сил в районе Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на этом направлении сосредоточено до 100 тысяч российских военных. Bloomberg подчёркивает: в случае падения Покровска открывается путь к наступлению на Краматорск и Славянск, что может изменить ситуацию на фронте в пользу России.

Кроме того, по данным агентства, в Париже 4 сентября проходит встреча представителей стран, поддерживающих Украину, цель которой — согласовать детали будущих европейских гарантий безопасности для Киева. Также планируется диалог с президентом США Дональдом Трампом, от которого союзники ожидают большей конкретики относительно участия США в этих гарантиях.

"Европейские партнёры хотят чётко прояснить, каким будет вклад Вашингтона, и убедить американскую сторону усилить санкционное давление на Москву, поскольку Путин по-прежнему не демонстрирует готовности к прямому диалогу с Зеленским", — пишет Bloomberg.

По словам одного из европейских дипломатов, переговорный процесс, начавший было оживляться в начале августа, вновь застопорился, а дипломатическая динамика угасла. В это время Россия продолжает наращивать подготовку к новым атакам.

На фоне отсутствия каких-либо признаков прекращения агрессии со стороны Москвы, Киев и его союзники фокусируются на усилении оборонных возможностей украинской армии — шаг, который канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "самой надёжной гарантией безопасности, которую мы способны предоставить".

Угроза нового наступления РФ: что говорят в ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал информацию о вероятности нового наступления РФ. "О каком новом наступлении на востоке пишут западные СМИ мне непонятно, потому что наступление одно и оно длится уже стабильно больше года с разными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов. Меньше хайпа, пожалуйста", - написал он.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали большое наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.

Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Как Путин выдал свои страхимнение

