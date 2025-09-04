РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

Главное:
- Кремль намерен захватить всю Донецкую область
- На одном направлении сосредоточено до 100 тысяч российских военных
Европейские лидеры выражают всё большую тревогу в связи с возможным новым наступлением российских войск на фронте — Кремль, как предполагается, намерен захватить всю Донецкую область.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, на прошлой неделе во время 25-го заседания франко-немецкого оборонного совета в Тулоне представители Германии и Франции обсуждали резкое наращивание российских сил в районе Покровска.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на этом направлении сосредоточено до 100 тысяч российских военных. Bloomberg подчёркивает: в случае падения Покровска открывается путь к наступлению на Краматорск и Славянск, что может изменить ситуацию на фронте в пользу России.
Кроме того, по данным агентства, в Париже 4 сентября проходит встреча представителей стран, поддерживающих Украину, цель которой — согласовать детали будущих европейских гарантий безопасности для Киева. Также планируется диалог с президентом США Дональдом Трампом, от которого союзники ожидают большей конкретики относительно участия США в этих гарантиях.
"Европейские партнёры хотят чётко прояснить, каким будет вклад Вашингтона, и убедить американскую сторону усилить санкционное давление на Москву, поскольку Путин по-прежнему не демонстрирует готовности к прямому диалогу с Зеленским", — пишет Bloomberg.
По словам одного из европейских дипломатов, переговорный процесс, начавший было оживляться в начале августа, вновь застопорился, а дипломатическая динамика угасла. В это время Россия продолжает наращивать подготовку к новым атакам.
На фоне отсутствия каких-либо признаков прекращения агрессии со стороны Москвы, Киев и его союзники фокусируются на усилении оборонных возможностей украинской армии — шаг, который канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "самой надёжной гарантией безопасности, которую мы способны предоставить".
Угроза нового наступления РФ: что говорят в ЦПД
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал информацию о вероятности нового наступления РФ. "О каком новом наступлении на востоке пишут западные СМИ мне непонятно, потому что наступление одно и оно длится уже стабильно больше года с разными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов. Меньше хайпа, пожалуйста", - написал он.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали большое наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.
Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.
Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.
Читайте также:
- Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области
- ВСУ успешно контратакуют возле большого города: разведка оценила действия россиян
- Успех в Донецкой области: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали
Об источнике: Bloomberg
Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред