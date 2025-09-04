800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

FP‑7 — ракета средней дальности, запускается с наземных платформ для оперативного поражения задач на средних дистанциях.

Украина разрабатывает новые ракеты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

Главное:

Представлены две новые баллистические ракеты — FP‑7 и FP‑9

Показан ударный дрон среднего класса с боевой нагрузкой 100 кг

Украинская компания Fire Point представила на международной выставке MSPO в Польше две новые баллистические ракеты — FP‑7 и FP‑9.

Также представлены проекты систем противовоздушной обороны, сообщает Милитарный.

Новые баллистические ракеты

FP‑7 — ракета средней дальности, запускается с наземных платформ для оперативного поражения задач на средних дистанциях.

максимальный радиус действия до 200 км;

скорость до 1 500 м/с;

круговое отклонение 14 м;

боевая нагрузка до 150 кг;

время полёта составляет до 250 секунд.

/ militarnyi.com

FP‑9 — более мощная система, что делает её опасной для целей в глубоком тылу противника.

дальность до 855 км;

скорость 2 200 м/с;

грузоподъёмность 800 кг;

ракета способна достигать высоты до 70 км

точность в пределах 20 м.

/ Инфографика: Главред

Дополнительные разработки

Кроме того, на выставке Fire Point показала ударный дрон среднего класса (middle strike) с боевой нагрузкой 100 кг, предназначенный для поражения прифронтовых целей. Эта модель, известная как FP‑2, базируется на конструкции дальнобойного дрона FP‑1, но имеет сокращённый радиус действия (от 1 400 км до 200 км), при этом усиливая боевую мощь до 105 кг.

/ militarnyi.com

FP‑1, созданный Fire Point, — это основной "глубокий ударный" дрон, использующийся для нанесения ударов вглубь территории противника. Компания выпускает до 100 таких дронов в день, что делает её производственные мощности сопоставимыми с российскими по масштабам, но при этом с более низкой себестоимостью.

Новые украинские ракеты - мнение эксперта

Украине следует параллельно развивать обе ракеты — и "Длинный Нептун", и "Фламинго", поскольку каждая из них решает разные боевые задачи и может усиливать другую в комплексе. Такое мнение высказал аналитик Института стратегических исследований Фабиан Хинц.

По его словам, ракета с удлинённым корпусом и увеличенным топливным отсеком может значительно выигрывать в дальности полёта, пусть и не достигать той же скорости, что у оригинальной версии "Нептуна". Это делает её ценным дополнением, особенно в операциях на большие расстояния.

Ранее сообщалось о том, могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост. Для уничтожения Крымского моста нужно значительное количество ракет с бетонобойной боевой частью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый Нептун взорвал военный объект РФ в Крыму. Герман Сметанин прокомментировал боевой опыт применения новой украинской крылатой ракеты.

Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

Об источнике: Милитарный Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия. Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году. 31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

