Медведев набросился на Британию и пригрозил отобрать "дополнительные территории" Украины

Руслана Заклинская
4 сентября 2025, 18:42
Российского политика возмутила помощь Украине в размере 1,3 миллиарда долларов из российских замороженных активов.
Медведев обрушился на Британию с угрозами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Что сказал Медведев:

  • Медведев назвал министра Лемми "английским придурком"
  • Россия якобы имеет "право требования" к Лондону и Украине
  • Возврат активов РФ возможен только в "натуральной форме"

Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму более 1,3 миллиарда долларов за счет замороженных российских средств. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз отличился резкими высказываниями и угрозами, реагируя на решение Лондона использовать замороженные активы для поддержки Украины.

Медведев оскорбил министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, который сообщил о том, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на $1,3 млрд из замороженных российских активов. Скандальный российский политик назвал Лемми "английским придурком" в посте в Telegram.

"Ну это значит одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине", - написал в истерике Медведев.

Далее Медведев перешел к откровенным территориальным угрозам. По его словам, "вернуть" эти активы Россия сможет только в "натуральной форме", то есть за счет украинских территорий и имущества, которое на них расположено.

Кроме этого, он добавил, что любое использование замороженных российских средств или доходов от них должно "конвертироваться" для Москвы в "дополнительные территории" и другие ресурсы Украины. В своих заявлениях он даже упомянул возможность "изъятия ценностей Британской Короны", намекнув, что "их еще достаточно в разных местах, включая те, что расположены в России".

Применит ли Трамп санкции против России

Недавно Трамп предположил возможную "экономическую войну" против России, если Кремль не остановит войну против Украины. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что слова президента США прозвучали в общении с журналистами в контексте того, что он мог бы сделать, если война не завершится. Поэтому это скорее интерпретация, чем реальная позиция по санкциям.

В подтверждение этого эксперт приводит недавнее заявление главы американского Минфина Скотта Бессента, который отметил, что США не могут конфисковать замороженные российские активы, ведь это часть переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой.

"В целом я не думаю, что Трамп применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах. И любые сообщения о давлении на Россию в условиях, когда Стив Уиткофф повсюду рассказывает о том, как Путин якобы хочет мира, выглядят глупостями", - добавил Клочок.

Перепалка Трампа и Медведева - что известно

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любой ультиматум от президента США Дональда Трампа может приблизить мир к войне с Соединенными Штатами. Кроме этого, он пригрозил применением советской автоматической системы ядерного удара "Периметр", известной также как "Мертвая рука".

В ответ Трамп подчеркнул, что подобные высказывания опасны и могут иметь серьезные последствия. Он сообщил, что приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах "на всякий случай", чтобы предотвратить любую возможную эскалацию.

Как сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин также прокомментировал ситуацию, отметив, что "разочарования возникают от чрезмерных ожиданий". Он добавил, что для поиска мирного решения российско-украинского конфликта нужны детальные переговоры, но "не на публике".

О персоне: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

