Трамп устроил острый спор с европейскими лидерами по телефону - Bild

Руслана Заклинская
4 сентября 2025, 23:50
После резкого разговора с Трампом "Коалиция решительных" срочно собирает делегацию в США.
Трамп по телефону поссорился с европейскими лидерами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Европейские партнеры Украины разочарованы политикой Дональда Трампа
  • Трамп недоволен Европой из-за закупки российской нефти
  • Европейская сторона не ожидает, что США введут новые санкции

Европейские партнеры Украины все больше разочарованы политикой Дональда Трампа, который публично угрожает России санкциями, но избегает реальных шагов для их введения. В то же время сам президент США недоволен закупкой российской нефти европейцами. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на участников переговоров.

По информации источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом, американский президент резко обвинил европейские государства в том, что они продолжают финансировать российскую военную машину, покупая нефть и нефтепродукты. Лидеры ЕС в ответ заявили, что российскую нефть напрямую закупают только Венгрия и Словакия.

Впрочем, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который также присутствовал на разговоре, опроверг эти аргументы. Он отметил, что остальные европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, где они производятся из российской нефти, и таким образом косвенно поддерживают Москву.

Введет ли Трамп санкции против РФ

Отдельной темой переговоров стали санкции против РФ. Европейские партнеры выразили готовность в течение 48 часов направить своих представителей в Вашингтон, чтобы создать совместную рабочую группу по проработке новых санкций. Однако, по данным Bild, пока непонятно, согласился ли Трамп на такую инициативу.

Как отметили в издании, президент США неоднократно ставил ультиматумы Владимиру Путину и угрожал ввести жесткие санкции, требуя прекращения войны против Украины. Однако все объявленные им дедлайны прошли без конкретных решений.

"Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", - говорится в материале.

санкции
Санкции / Инфографика: Главред

Что будет с Россией, если США ужесточат санкции

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ведение новых санкций США может привести к серьезным структурным изменениям в экономике РФ. По его словам, гражданская экономика может "завалиться", потому что не будет инструментов, чтобы удержать ее на плаву.

Эксперт подчеркнул, что практически все ключевые отрасли РФ демонстрируют низкую активность, идет сокращение персонала, перевод на неполный рабочий день без надлежащей оплаты, что ведет к экономическому замиранию.

"Если ситуация пойдет именно таким путем - а санкции и внешние давления этому способствуют - то у России просто не останется перспектив. Попытки "загладить" ситуацию снижением учетной ставки на 1-2% ничего не изменят. Это уже не тот масштаб. Если так будет продолжаться дальше - ресурсов у России не будет даже для элементарного воспроизводства, не говоря уже о росте", - добавил Огрызко.

Встреча "Коалиции желающих" в Париже - последние новости

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи, также отреагировал на так называемое "приглашение" российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. По его словам, сама идея переговоров действительно важна, однако пока нет никаких признаков готовности Кремля прекратить войну.

Кроме этого, уже 26 стран подтвердили свое участие в миссии, цель которой - гарантировать безопасность Украины. Президент Франции подчеркнул, что речь идет не о развертывании сил на фронте, а об их размещении после установления режима прекращения огня.

После парижской встречи "Коалиции желающих" Зеленский с европейскими лидерами поговорил с президентом США. Они обсудили пути достижения мира, возможные новые санкции против России и защиту украинского неба.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

