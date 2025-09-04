Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

Российский диктатор использует захваченные территории как плацдарм для нового нападения.

https://glavred.info/war/pod-ugrozoy-dva-goroda-zelenskiy-skazal-chto-budet-esli-vsu-uydut-s-donbassa-10695137.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Главные тезисы:

Путин использует захваченные территории как плацдарм

Силы обороны не выйдут из Донецкой области

Если Украина пойдет на территориальные уступки, то это приведет лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для атаки на новые украинские города. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point.

"Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, то там восстановится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга. В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов", - напомнил президент.

видео дня

"Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности", - сказал Зеленский.

По его словам, европейцам следует мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался его первоначальный план – захватить всю Украину.

"Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он использовал бы ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, то пострадает от действий России", - отметил президент.

Какой сценарий возможен в Украине

Как писал Главред, в этом же интервью Le Point Зеленский предположил, что в Украине может повториться корейский сценарий, когда после завершения войны 1950-1953 годов мирный договор так и не был подписан, северная часть страны осталась под властью коммунистов, а на юге удалось создать успешное государство.

Впрочем, по его мнению, полное повторение южнокорейской модели невозможно в Украине. Дело в том, что население Северной Кореи немного превышает 20 миллионов, а в России - более 140 миллионов, поэтому масштабы угроз несопоставимы.

"Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - сказал Зеленский.

Обмен территориями между Россией и Украиной

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны написали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, попытается вернуть Украине оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей. Географическое положение этих регионов дает им расширенный выход к Днепру и Черному морю, что повышает их ценность.

Президент Зеленский заявил, что так называемый обмен территорий – сложный вопрос, который невозможно отделить от гарантий безопасности для Украины.

"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство - это что, частная собственность? 30% Донецкой области - это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-то?" – отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не рассматривает сценарии передачи России территорий в обмен на завершение войны. По его словам, Конституция Украины содержит все ответы на данный вопрос.

Почему обмен территориями - это ловушка Путина: мнение эксперта

Политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Путин склоняет Украину через Трампа не просто к территориальным уступкам.

"Территориальные уступки – это не главное, а инструмент, приманка и ловушка, которую Россия подбрасывает американцам. К сожалению, американцы воспринимают это как основную проблему", - сказал Фесенко во время чата на Главреде.

На самом деле, главная цель Путина – навязать Украине через США "всеобъемлющее мирное соглашение" на российских условиях, которым предусматривается:

признание российским не только Крыма, но и всех оккупированных Россией регионов;

отказ от НАТО;

нейтральный статус Украины;

большой блок внутриполитических уступок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред