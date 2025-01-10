Зеленский обсудит с премьером Британии отправку миротворцев в Украину: детали

Инициатива по размещению иностранных войск может стать частью гарантий безопасности для Украины.

https://glavred.info/world/zelenskiy-obsudit-s-premerom-britanii-otpravku-mirotvorcev-v-ukrainu-detali-10629281.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление об отправке иностранных военных в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Президент Украины планирует обсудить с премьером Британии вопрос миротворческой миссии в Украине

Размещение иностранных войск может стать частью гарантий безопасности для Украины

Великобритания положительно воспринимает идею о размещении иностранных войск в Украине, в частности этот вопрос будет обсуждаться во время встречи с премьер-министром королевства Киром Стармером. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии по итогам 25-го заседания в формате "Рамштайн", передает корреспондент "Мы-Украина".

Он напомнил, что миротворческая миссия была основана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

видео дня

"Британцы смотрят положительно, но я буду в деталях говорить с премьер-министром Великобритании об этом на нашей встрече - она состоится, у него будет визит в Украину. Там есть уже очень серьезные решения у нас, между нашими странами, но об этом немного позже", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что инициатива по размещению иностранных войск может стать частью гарантий безопасности для Украины.

"Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. Этого, я считаю, недостаточно. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности для Украины - да", - объяснил президент.

Президент Украины подчеркнул, что для эффективной защиты страны нужны объединенные гарантии безопасности со стороны как Соединенных Штатов Америки, так и европейских стран.

Отправка иностранных войск в Украину - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон планировал посетить Варшаву, чтобы обсудить европейский план миротворческой миссии, которая может быть развернута в Украине после завершения войны. Польша играет ключевую роль в этой инициативе благодаря своему военному потенциалу и стратегическому географическому положению

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину даже после достижения перемирия или мира.

Ранее в СМИ писали, что британское военное руководство рассматривает возможность отправки своих военных на запад Украины. По предварительным планам, небольшие группы британских инструкторов могут прибыть на запад Украины, чтобы провести интенсивную базовую подготовку новых военных перед их отправкой на фронт.

Читайте также:

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред