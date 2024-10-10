Отправка войск на запад Украины: Британия может пойти на интересный шаг - The Times

Это поможет решить логистические трудности с отправкой украинских военных в Великобританию для тренировок и позволит сэкономить средства.

https://glavred.info/ukraine/otpravka-voysk-na-zapad-ukrainy-britaniya-mozhet-poyti-na-interesnyy-shag-the-times-10604237.html Ссылка скопирована

Британия рассматривает отправку инструкторов в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: getty images

Британское военное руководство рассматривает возможность отправки своих военных на запад Украины для подготовки новобранцев. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники в британских и украинских кругах.

По предварительным планам, небольшие группы британских инструкторов могут прибыть на запад Украины, чтобы провести интенсивную базовую подготовку новых военных перед их отправкой на фронт.

Как сообщает издание, это поможет решить логистические трудности с отправкой украинских военных в Великобританию для тренировок и позволит сэкономить средства.

видео дня

Один из представителей британского оборонного ведомства отметил, что проведение учений в Украине будет дешевле и удобнее, поскольку такие тренировки можно организовать быстрее и в более безопасных районах вдали от фронта.

"Мы могли бы провести [учения] там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже", - пояснил он.

Украинские источники добавляют, что перенос учений в Украину станет важным военно-политическим сигналом для международного сообщества и России, а также может действовать как сдерживающий фактор.

Кроме того, британские военные получат возможность перенять боевой опыт украинцев и протестировать новейшее оружие, которое используется на войне.

Обучение ВСУ в странах НАТО Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ. По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны. В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м. В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Полковник запаса Олег Жданов объяснил, в каком случае Украина будет воевать на 4 фронта. По его словам, операция ВСУ в Беларуси поставит страну перед огромными рисками.

Также Жданов прокомментировал начало операции Украины в Беларуси и дал свою оценку военному сценарию. По его словам, начало операции Украины в Беларуси может быть договоренностью с Западом на перспективу, чтобы оторвать Беларусь от России.

Кроме этого, стало известно, что войска РФ перешли в наступление в Курской области. Оккупанты применили большие силы и штурмуют Любимовку.

Другие новости о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред