Бригады в 40 тысяч "штыков": Макрон инициирует ввод миротворцев в Украину – СМИ

Суть французского предложения – мощная миротворческая миссия в Украине.

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Эммануэль Макрон обсуждает ввод миротворцев / Колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

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Макрон в Варшаве обсудит ввод миротворцев в Украину

Международная миссия может состоять из пяти бригад

Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Варшаву в четверг, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после окончания войны.

Возможное участие Польши в миротворческой миссии в Украине имеет решающее значение через военный потенциал и географическое положение, пишет Rzeczpospolita.

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Уточняется, что суть французского предложения – миротворческая миссия, гарантирующая, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Напоминается, что еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину. Эли Тененбаум, эксперт из парижского IFRI, работающий над проектом такой миссии, объясняет, что она может состоять из пяти бригад (около 40 тыс. солдат), а Польша может взять на себя командование одной из них.

Отмечается, что одну из моделей предоставления Украине гарантий безопасности называют "немецкой": принять страну в НАТО даже без окончательного установления ее границ, как это было с Германией в 1955 году. Однако Америка этого не желает, как и Германия.

Второй путь – "израильская" модель: массовые поставки оружия в Украину даже после заключения мира. Это неопределенно, учитывая бюджетные трудности, как в США, так и в Европе.

И третий сценарий — "корейская" модель: международная миротворческая миссия, более 70 лет охранявшая линию разграничения между Южной и Северной Кореей. Именно на этой третьей модели с включением элементов первой и второй базировались гарантии безопасности Киева.

По мнению экспертов, чем больше стран примет участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится на очередное нападение на Украину. Поэтому и для Америки было очень важно даже символически приобщиться к этой инициативе.

Rzeczpospolita пишет, что Нидерланды также заинтересованы в проекте. Однако, кроме Польши и стран NB8, принципиально важно участие в развитии миссии Франции и Великобритании.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что такое Rzeczpospolita? Rzeczpospolita – это общенациональная польская ежедневная газета либерально-консервативной направленности. В 2016 году издание ежедневно читало 274 000 читателей, 75% из которых имели высшее образование и почти 87% — постоянную работу.

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