Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

В основном отправка миротворческих сил в Украину обсуждается только в европейских странах.

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Какие страны могут присоединиться к миротворческой миссии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Вкратце:

Миротворческая миссия может насчитывать от 100 до 150 тысяч солдат

Отправка иностранных военных в Украину обсуждается в основном в странах Европы

Страны Запада и Европы неоднократно поднимали вопрос об отправке своих военных в Украину. По мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, разговоры о появлении миротворческой миссии являются выдачей желаемого за действительное, и пока не выглядят реалистичными.

Эксперт отмечает, что военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

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"Фактически, это размер армии. Вроде такой, которую насчитывали в Украине до войны. То есть это полный состав армии", - объяснил Горбач в интервью Главреду.

Он добавляет, что сейчас трудно найти такое количество людей, которые согласятся взять на себя эту миссию. И еще труднее найти таких, на которых согласятся обе стороны.

По его словам, Россия не согласится на представителей НАТО, а Украина - на условных китайцев, представителей Беларуси или ОДКБ.

Горбач подчеркивает, что в основном отправка миротворческих сил в Украину обсуждается только в европейских странах.

"Сейчас в медиа обсуждают Великобританию, Францию, Норвегию, Данию, страны Балтии. Например, Польша до недавнего времени даже обсуждала возможность предоставления одного батальона или бригады для миротворческой миссии. То есть это все европейские страны. Но, как я уже говорил, это неприемлемо для наших врагов", - заявил исполнительный директор.

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Как сообщал Главред, после окончания войны в Украине линию фронта могут превратить в демилитаризованную зону, куда нужно ввести тысячи миротворцев. Украина пойдет по пути Кореи, говорится в материале издания The Spectator.

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины. Страны ЕС должны контролировать процесс прекращения боевых действий, в том числе через размещение европейских войск на территории Украины.

Между тем вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина открыта к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов на своей территории. По информации Politico, переговоры по этому вопросу продолжаются уже некоторое время.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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