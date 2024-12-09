В Украине могут появиться войска западных стран: в чем будет заключаться их миссия

Сразу несколько стран Запада уже начали обсуждение сценария потенциального увеличения помощи Украине и введения собственных войск для ее поддержки.

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Зеленский допустил размещение западных войск в Украине - какова их роль / Коллаж Главред, фото: Х.com/USNATO, скриншот из видео, УНИАН

Коротко:

Какие страны уже обсуждают ввод войск для помощи Украине

Какова возможная роль западных войск в Украине

Нужно ли разрешение НАТО на отправку западных войск в Украину

Введение военных контингентов из западных стран, ранее инициированное президентом Франции Эммануэлем Макроном рассматривается как один из возможных вариантов обеспечения стабильности и безопасности Украины. Этот шаг может стать важным элементом не только для сдерживания агрессора, но и для обеспечения долговременного мира в регионе.

Главред собрал главное, что стоит знать о вероятности ввода войск западных союзников в Украину для обеспечения безопасности.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческих войск европейских стран, но для этого необходимо четко определить сроки вступления Украины в НАТО. Об этом он сообщил 9 декабря после встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.

Зеленский отметил, что остается неопределенным, кто будет обеспечивать безопасность Украины до обретения полноправного членства в Альянсе, даже при наличии официального приглашения.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля", - написал Зеленский.

Президент также напомнил о предложении французского лидера Эммануэля Макрона, согласно которому войска определенных стран могли бы быть размещены на территории Украины как временная гарантия безопасности.

"Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - подчеркнул Зеленский.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Позиция Франции и Британии

Тем временем во Франции и Великобритании рассматривают потенциальные варианты обеспечения безопасности Украины в случае достижения мирных договоренностей с Россией.

По информации Радио Свобода, одним из вариантов является размещение военных контингентов двух стран вдоль линии разграничения для мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Эти предложения обсуждаются на уровне отдельных стран, а не НАТО.

Источники также отмечают, что Париж и Лондон готовят сценарии для реагирования на различные варианты развития событий, в частности в связи со сменой руководства США. Разработка таких инициатив должна обеспечить участие европейских союзников в будущих переговорах между Украиной и Россией при посредничестве новоизбранного президента США Дональда Трампа.

По данным Le Monde, война в Украине входит в новую фазу эскалации, что возобновило дискуссии о возможности отправки западных войск и частных военных компаний в регион.

"Эти деликатные обсуждения, большинство из которых засекречено, были возобновлены на фоне возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность", - говорится в статье.

Как отмечает издание, этот сценарий не исключен окончательно и приобрел новый импульс после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

"Между Великобританией и Францией продолжаются переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на поддержке Украины и европейской безопасности в широком смысле", - сообщил Le Monde британский военный источник.

Издание напоминает, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC 23 ноября призвал не устанавливать ограничения по помощи Украине. На вопрос о возможности направления французских войск он ответил, что "ни один вариант не исключается".

Несмотря на отсутствие официальных решений, Le Monde сообщает, что на столе обсуждений находятся предложения, в частности привлечение компании Défense Conseil International (DCI) - ключевого оператора Министерства обороны Франции для мониторинга экспортных контрактов и передачи военных технологий.

"DCI, на 80 % состоящая из бывших военных, готова продолжить обучение украинских солдат в Украине, как это уже делается во Франции и Польше. При необходимости она также могла бы обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев", - пишет издание.

Как отмечает Le Monde, дискуссии о военной поддержке сопровождаются увеличением поставок дальнобойного оружия Украине, что лишь подчеркивает актуальность поиска новых форматов помощи.

"Источники отмечают, что украинцы не смогут использовать этот тип ракет без какой-либо поддержки Запада на местах. Британские Storm Shadows, как и французские Scalp, должны быть запрограммированы, прежде чем их можно будет установить на бомбардировщики Су-24, имеющиеся в распоряжении Украины", - пишет издание.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Какова возможная роль западных войск в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал развернуть британские миротворческие войска для обеспечения безопасности границы Украины в случае прекращения огня с Россией.

Как сообщает Independent, Джонсон подчеркнул, что ответственность за соблюдение любого соглашения должна быть возложена на группу европейских миротворческих сил.

"Я не думаю, что мы должны посылать боевые войска, чтобы противостоять россиянам. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, должны быть многонациональные европейские миротворческие силы, которые контролируют границу [и - ред.] помогают украинцам", - сказал он.

Он подчеркнул, что участие британских войск в такой миссии является необходимым. Джонсон также заявил, что Запад должен гарантировать, чтобы Россия не смогла перевооружиться и начать новое нападение, предложив четкие гарантии безопасности для Украины.

"Мы должны четко определить, какие гарантии безопасности мы считаем необходимыми. Единственное, что действительно работает, - это гарантия по статье 5 НАТО, которая сохраняет мир в Европе уже 80 лет", - отметил он.

Реакция России

В Службе внешней разведки России придумали очередную теорию заговора, утверждая, что за заявлением Бориса Джонсона якобы стоит "коварный" план Запада. Они предположили, что под видом развертывания миротворческого контингента Запад планирует "фактически оккупировать Украину" и поделить ее между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией.

"Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье - Румыния; западные области Украины - Польша; центр и восток страны - Германия; северные области, в частности столичный регион, - Великобритания", - фантазируют в российской разведке.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал возможность размещения миротворцев, заявив, что это возможно только с согласия обеих сторон конфликта. Цинично выражаясь, Песков добавил, что для урегулирования ситуации следует решать "проблемы причин украинского конфликта".

Реакция Германии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, категорически исключил возможность отправки немецких солдат на территорию Украины. Это заявление прозвучало как ответ на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая допустила вероятность присутствия войск ФРГ в Украине.

"Министр вовсе не делала этого заявления", - подчеркнул глава немецкого правительства, добавив, что Бербок на вопрос, что будет в будущем, не ответила ни "да", ни "нет".

Шольц также отметил, что вопрос передачи ракет Taurus пока остается без перспективы.

"Я считаю исключенным, чтобы в такой ситуации отправлять войска или немецких солдат в Украину", - подчеркнул Шольц.

В то же время он подчеркнул важность продолжения масштабной поддержки Украины, которая, по его словам, может полностью рассчитывать на Германию. Канцлер напомнил, что ФРГ уже выделила 28 миллиардов евро на военную помощь, включая переданные ресурсы и запланированную поддержку.

Реакция Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 4 декабря 2024 года сообщил, что в европейских столицах продолжаются обсуждения возможности размещения иностранных войск на территории Украины.

"Мы вынуждены думать об этом сейчас. Но это все еще в зачаточном состоянии. Все, что я сейчас говорю об этом, преждевременно. Но эта дискуссия сейчас началась в нескольких столицах и, возможно, набирает обороты", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

Как отмечает издание De Volkskrant, конкретных решений или предложений пока нет, но дискуссии продолжаются. Брекельманс отметил, что Украине необходимы гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

"Мы также должны осознавать, что будет происходить, если будет заключено такое перемирие или прекращение огня. Тогда Украине понадобятся гарантии безопасности, ведь мы знаем, что Путин может начать тестировать это соглашение уже на второй день", - добавил он.

Нужно ли разрешение НАТО на отправку западных войск в Украину

Посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис подтвердил поддержку Вильнюсом идеи отправки западных войск в Украину, предложенной Францией. В комментарии Радио Свобода он отметил, что Франция может принять такое решение без одобрения НАТО.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", - пояснил дипломат, однако Матульонис признал, что пока это лишь концепция, которая еще подлежит дальнейшему обсуждению.

Позиция ЕС по введению войск стран Запада в Украину

Новая Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа может сыграть свою роль в проверке соблюдения перемирия в Украине, если такое решение будет принято. Она отметила, что окончательное решение по этому вопросу остается за Украиной.

В интервью для ANSA Каллас подчеркнула, что не исключает присутствия иностранных войск в Украине, и этот вопрос уже вызвал дискуссии о готовности отдельных стран направить своих солдат.

"Я считаю, что ничего нельзя исключать и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - сказала она.

Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Как отправка западных войск может повлиять на помощь Украине

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему не поднимает вопрос отправки западных войск в поддержку Украины в войне с Россией. Во время встречи с представителями ведущих медиа стран Северной Европы 30 октября его спросили, повлияет ли присутствие северокорейских военных в Украине на возможность отправки европейских войск для помощи украинцам

"Не уверен. Все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от обществ и так далее - очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку", - пояснил Зеленский.

Зеленский отметил, что такие решения не могут быть только инициативой Украины, ведь это может поставить под угрозу другую международную поддержку.

"Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем", - добавил Зеленский.

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