'Путин этого не хочет': Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

Для Украины сейчас критически важны гарантии безопасности и дальнейшие действия на приглашение в НАТО.

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Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ВСУ

Основные тезисы Зеленского:

Украина больше всех в мире хочет завершения этой войны

Дипломатическое завершение войны сохранит множество жизней, что является для Украины приоритетом

Однако Путин не хочет завершения этой войны, его можно заставить только силой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером немецкой оппозиции, кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерц, который прибыл в Киев. Во время встречи глава Украинского государства ответил, в частности, возможно ли замораживание войны, о котором накануне заявлял избранный президент США Дональд Трамп, и как может завершиться война в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

"Мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны. И дипломатическое завершение войны, безусловно, сохранит множество жизней, что для нас является приоритетом. Но путин не хочет завершения этой войны. Его можно заставить только силой - сильная Украина на поле боя, мощная армия и поддержка оружием", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что для нашего государства сейчас критически важны гарантии безопасности и дальнейшие действия на приглашение в НАТО. Президент Украины сказал, что сейчас мы не можем быть членами НАТО, но можем получить приглашение. Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом США Байденом, от позиции которого многое зависит.

Также Зеленский отметил, что сейчас ключевым фактором для обеспечения сил нашего государства является вооружение. Он отметил, что Украине нужны дальнобойные системы - ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp.

Кроме этого, он прокомментировал предложение французского президента Эммануэля Макрона о временном присутствии войск союзников на территории Украины как меру безопасности до вступления в Североатлантический альянс.

"Мы должны иметь четкий план: когда Украина будет в ЕС и когда в НАТО. И такие временные меры могут быть рассмотрены, но как переходный этап", - сказал украинский президент.

План стойкости Зеленского/ Инфографика: Главред

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Ранее сообщилось, что у Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине. Все три варианта отвергают возможность вступления Украины в НАТО, что Зеленский называл ключевым.

Как сообщал ранее Главред, в статье Foreign Policy рассказали, как победить на переговорах с РФ. Задача Украины и ее западных партнеров - найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы, пишет Foreign Policy.

Также ранее сообщалось, что Шольц сделал заявление после разговора с Трампом. Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

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