'Путин этого не хочет': Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

Основные тезисы Зеленского:
- Украина больше всех в мире хочет завершения этой войны
- Дипломатическое завершение войны сохранит множество жизней, что является для Украины приоритетом
- Однако Путин не хочет завершения этой войны, его можно заставить только силой
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером немецкой оппозиции, кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерц, который прибыл в Киев. Во время встречи глава Украинского государства ответил, в частности, возможно ли замораживание войны, о котором накануне заявлял избранный президент США Дональд Трамп, и как может завершиться война в Украине. Об этом сообщает УНИАН.
"Мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны. И дипломатическое завершение войны, безусловно, сохранит множество жизней, что для нас является приоритетом. Но путин не хочет завершения этой войны. Его можно заставить только силой - сильная Украина на поле боя, мощная армия и поддержка оружием", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что для нашего государства сейчас критически важны гарантии безопасности и дальнейшие действия на приглашение в НАТО. Президент Украины сказал, что сейчас мы не можем быть членами НАТО, но можем получить приглашение. Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом США Байденом, от позиции которого многое зависит.
Также Зеленский отметил, что сейчас ключевым фактором для обеспечения сил нашего государства является вооружение. Он отметил, что Украине нужны дальнобойные системы - ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp.
Кроме этого, он прокомментировал предложение французского президента Эммануэля Макрона о временном присутствии войск союзников на территории Украины как меру безопасности до вступления в Североатлантический альянс.
"Мы должны иметь четкий план: когда Украина будет в ЕС и когда в НАТО. И такие временные меры могут быть рассмотрены, но как переходный этап", - сказал украинский президент.
Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости
Ранее сообщилось, что у Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине. Все три варианта отвергают возможность вступления Украины в НАТО, что Зеленский называл ключевым.
Как сообщал ранее Главред, в статье Foreign Policy рассказали, как победить на переговорах с РФ. Задача Украины и ее западных партнеров - найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы, пишет Foreign Policy.
Также ранее сообщалось, что Шольц сделал заявление после разговора с Трампом. Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".
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