500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФ

РФ этой осенью выпустила по Украине вчетверо больше воздушных целей, чем осенью 2023 года.

https://glavred.info/ukraine/500-kabov-i-bolee-400-dronov-za-nedelyu-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-massirovannyh-udarah-rf-10620935.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФ/ коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Кратко:

Зеленский сообщил, что РФ за неделю запустила 500 КАБов и более 400 дронов

В WSJ пишут, что этой осенью РФ вчетверо мощнее била по Украине, чем осенью 2023 года

Страна-агрессор Россия на прошлой неделе запустила по Украине почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что для более мощного отпора российским оккупантам наше государство нуждается в помощи международных партнеров, ведь такой ежедневный террор, который осуществляет РФ против Украины, не может оставаться проблемой одного народа.

видео дня

"Наши города и общины находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору. В течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов. Этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по Украине/ скрин

Смотрите видео с последствиями ударов РФ по Украине на прошлой неделе:

РФ этой осенью вчетверо мощнее била по Украине, чем осенью 2023 года

В то же время в статье The Wall Street Journal отмечается, что осенью этого года российские атаки дронами и ракетами по Украине значительно участились. В издании рассказали, что в течение осени 2024 года РФ выпустила по Украине вчетверо больше воздушных целей, чем осенью 2023 года.

Причиной увеличения количества целей, которые этой осенью запускала Россия по Украине, является запуск в РФ завода по производству дронов и получение боеприпасов из Северной Кореи, отметили в издании.

Согласно анализу данных Воздушных сил Украины, в течение сентября, октября и ноября этого года российские оккупанты выпустили более 6 000 взрывоопасных дронов и ракет. Такое количество втрое больше по сравнению с предыдущим кварталом и более чем вчетверо больше показателей осени 2023 года.

В WSJ пишут, что Россия использует дроны "Шахед" в невиданном количестве, и такие дроновые атаки дополняет баллистическими ракетами, которые труднее перехватить. Также российские захватчики применяют много дешевых дронов-приманок, чтобы таким образом истощить украинскую ПВО. Кроме этого, оккупанты применяют термобарические боеголовки и радары, которые уклоняются от обнаружения.

Для противодействия угрозам Украина активно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но украинские военные признают, что им не хватает современных систем ПВО, способных справиться с новыми вызовами.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 6 декабря РФ влупила баллистикой по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в результате удара было повреждено административное здание. В результате удара погибли три человека - ночью спасатели достали из-под завалов тело третьей жертвы. 17 человек пострадали, из них один ребенок.

Также вечером 6 декабря Россия атаковала Запорожье - горело СТО, было много погибших и раненых. Россияне ударили КАБом по Запорожью, в результате чего вспыхнуло СТО. Погибли 10 человек, восемь из них находились в автомобилях. Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец и дети 4 и 11 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку в вечер Святого Николая. Слова России не имеют веса, однако ее бомбы и ракеты говорят красноречивее любых заявлений, сказал президент Украины.

Также сообщалось, что РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины - в ЦПД предупредили об опасности. Враг накопил огромный арсенал для новых атак, ресурс подготовлен на аэродромах стратегической авиации, подчеркнул Андрей Коваленко.

Читайте также:

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред