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РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины: в ЦПД предупредили об опасности

Руслана Заклинская
8 декабря 2024, 18:58
1197
Враг накопил огромный арсенал для новых атак, ресурс подготовлен на аэродромах стратегической авиации, подчеркнул Андрей Коваленко.
РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины: в ЦПД предупредили об опасности
Россия готовится к новой массированной атаке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Главное:

  • РФ готова к новой массированной атаке по Украине
  • Чтобы остановить атаки нужно реальное экономическое и военное давление на РФ
  • Посольство США в Украине предупредило об угрозе российских атак

Россия готовится осуществить новую массированную атаку по Украине. На аэродромах стратегической авиации россияне уже подготовили ресурсы. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации", - подчеркнул он.

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Коваленко отметил, что для того, чтобы прекратить вражеские атаки, необходимо реальное экономическое и военное давление на Россию. Руководитель ЦПД подчеркнул, что этого можно достичь только через физическое уничтожение российских военных возможностей или через экономическое ограничение, которое бы сделало невозможным для России проведение ракетных и дроновых ударов.

Предупреждение посольства США

В воскресенье, 8 декабря, посольство США в Украине предупредило об угрозе от ракет и беспилотников, которые Россия направляет на критическую гражданскую инфраструктуру страны. В связи с этим посольство призывает граждан США проявлять повышенную осторожность.

"Все граждане США должны следить за оповещениями украинского правительства относительно воздушных атак и следить за надежным приложением "воздушной тревоги" на своем мобильном телефоне. Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы и быстро выполнять инструкции и искать убежища во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Арсенал РФ

Согласно данным мониторинговых каналов, россияне накопили около 260 (без учета стратегического запаса) крылатых ракет типа Х-101, Х-555, которые запускаются с самолетов ТУ-95МС. Также в арсенале РФ есть около 330 ракет "Калибр" (без учета стратегического запаса), а "Кинжалов" у врага примерно 75 штук.

Кроме того, в арсенале РФ есть около 150 ракет Х-22 и до 320 ракет "Искандер", также без учета стратегического запаса. Ракет "Оникс" насчитывается примерно 350 единиц, а ракет 48Н6 для С-400 "Триумф" - около 2 500 штук.

Ударных БпЛА типа "Шахед" у россиян около 8 200 единиц. Стоит отметить, что стратегический запас составляет определенное количество ракет, которое враг сохраняет для экстренных ситуаций, вроде нападения на него, и не использует их во время обстрелов.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 6 декабря российские оккупанты совершили атаку по Запорожью, используя управляемую авиабомбу. В результате взрыва вспыхнула СТО, а также были повреждены близлежащие жилые дома и магазины. Последние данные свидетельствуют о 10 погибших, среди которых двое детей в возрасте 4 и 11 лет.

В тот же день российские войска нанесли баллистический удар по Кривому Рогу, повредив административное здание. По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, два человека погибли, среди пострадавших - 6-летний ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эти удары свидетельствуют о том, что Владимир Путин не стремится к миру, а лишь хочет использовать насилие. Он отметил, что только сила сможет остановить Россию и обеспечить настоящий мир.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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