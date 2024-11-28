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У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута

Анна Косик
28 ноября 2024, 14:44
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Россияне продолжают развивать производство ракет и дронов для атак Украины.
У РФ есть запас еще на 2-3 массированные атаки: Жмайло оценил вероятность блэкаута
На производствах РФ раньше выполняют планы, чтобы накопить оружие / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Что сказал Жмайло:

  • Россия накапливала ракеты для ударов по Украине
  • Полного блэкаута в Украине врагу достичь не удастся
  • РФ может еще несколько раз массированно атаковать украинские города

Страна-агрессор Россия возобновила массированные удары по Украине накануне зимы. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, какова цель врага и к чему готовиться украинцам.

В эфире "Еспресо" он заявил, что РФ начиная с лета пыталась накапливать ракеты на дроны для ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре сейчас. Что интересно - основной тип вооружения для атаки - это ракеты Х-101.

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"Это, кстати, та ракета, которая поразила детскую больницу Охматдет. Соответственно я не думаю, что могут быть прям такие массированные атаки, которые мы видели в августе, которые мы видели в ноябре", - отметил Жмайло.

Х-101
Х-101 / Инфографика: Главред

Однако, несмотря на подготовку противника к новым атакам на Украину, РФ вряд ли удастся достичь полного блэкаута, хотя зима будет достаточно тяжелой для украинцев.

"Для того, чтобы поддерживать вот такое постоянное давление и напряжение, чтобы раздавались воздушные тревоги, то однозначно россияне будут пытаться к этому стремиться. У них где-то есть запас прочности на 2-3 массированные атаки, соответственно они могут производить тех же ракет Х десятки, к сожалению, десятки единиц. Они пытаются производить "шахэды" и где-то удваивают, раньше выполняют свои планы", - добавил он.

Ракетные атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия продолжает наносить удары по украинским городам баллистическими ракетами. При этом большинство воздушных целей РФ прилетает по гражданским объектам, вследствие чего обычно есть раненые и даже жертвы.

Ранее аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, что часть объектов энергетической системы невозможно защитить, только усилить противовоздушную оборону.

Накануне Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин во время саммита ОДКБ заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для новой ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр 21 ноября.

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Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

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