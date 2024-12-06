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"Слова РФ ничего не значат": Зеленский отреагировал на атаку в вечер Святого Николая

Руслана Заклинская
6 декабря 2024, 20:54обновлено 6 декабря, 21:50
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Слова России не имеют веса, однако ее бомбы и ракеты говорят красноречивее любых заявлений, сказал президент Украины.
'Слова РФ ничего не значат': Зеленский отреагировал на атаку в вечер Святого Николая
Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в вечер Святого Николая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Запорожская ОГА

Главное:

  • Россия атаковала Запорожье и Кривой Рог в вечер Святого Николая
  • Путину не нужен мир, а только насилие и разрушение
  • Зеленский отметил, что только сила может остановить агрессию РФ

В вечер Святого Николая россияне атаковали Запорожье и Кривой Рог. Тысячи таких ударов за время войны демонстрируют, что лидер РФ Владимир Путин не хочет мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво. В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми... В перечне погибших - девять человек", - отметил глава государства.

видео дня

Президент также вспомнил о ракетном ударе по Кривому Рогу, который разрушил обычное городское здание. В результате атаки пострадали 17 человек, двое из них погибли.

"И это только два российских удара по двум украинским городам за один день. Тысячи таких ударов, которые были сделаны Россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно Путину не нужен реальный мир, ему нужна только возможность вот так делать с любой страной - бомбами, ракетами, всем остальным насилием", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, только сила может остановить Россию и установить реальный мир.

"Я благодарю всех, кто Украине с этим помогает! Вечная память всем жертвам российского террора!" - сказал президент.

  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запорожью 6 декабря
    Удар по Запорожью 6 декабря Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 6 декабря
    Удар по Запорожью 6 декабря Фото: Запорожская ОВА

Количество раненых в Запорожье возросло

По данным председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, известно о девяти погибших в результате российского удара, еще 20 человек получили ранения. Среди раненых - 23-летний парень. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

"Четырехмесячная девочка среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - рассказал начальник ОВА.

В ГСЧС сообщили, что в Запорожье спасатели ликвидировали пожар в помещении СТО на площади 250 кв.м. Также пожарные укротили возгорание легковых автомобилей на площади 30 кв.м.

"Работы продолжаются. Привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей", - добавили спасатели.

Обновлено 21:48: По данным ГСЧС, в результате удара РФ погибли 10 человек и 20 пострадали.Ликвидировано возгорание 6 автомобилей.

Видео с места удара по Запорожью:

'Слова РФ ничего не значат': Зеленский отреагировал на атаку в вечер Святого Николая
Удар по Запорожью / Фото: скриншот

Новости Украины - атаки России по территории страны

Как сообщал Главред, 6 декабря российские оккупанты атаковали Запорожье управляемой авиабомбой. В результате удара загорелось СТО, повреждены близлежащие дома и магазины. По последним данным, погибли 9 человек, среди пострадавших есть двое детей - 4 и 11 лет.

Также 6 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу и повредили административное здание. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, погибли два человека, среди пострадавших - 6-летний ребенок.

Ранее, 28 ноября, РФ осуществила массированную атаку, выпустив около 200 ракет и дронов, направленных преимущественно на энергетическую инфраструктуру Украины. Благодаря противовоздушной обороне ВСУ было уничтожено почти 90% ракет и более 35 беспилотников.

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