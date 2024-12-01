Угроза удара по Харькову: КНДР передала России мощные РСЗО – Forbes

Важно:
- КНДР передала России сотни САУ и РСЗО
- Северокорейские РСЗО могут поразить Харьков
Для продолжения войны против Украины страна-агрессор РФ использует реактивные системы залпового огня из Северной Кореи.
КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991, а также миллионы артиллерийских снарядов и десятки 7 500-фунтовых баллистических ракет KN-23, пишет Forbes со ссылкой на данные главы Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко.
В сообщении отмечаются, что гаубицы M1989 рассчитаны на стрельбу 170-миллиметровыми снарядами весом по 45 килограммов каждый на расстояние не менее 40 километров.
В свою очередь установка M1991 стреляет 240-миллиметровыми ракетами весом 85 килограммов на расстояние до 60 километров, чем превосходит почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины.
В материале уточняется, что на вооружении России эти пусковые установки могут поражать украинские траншеи и вести ответный огонь по гаубицам и пусковым установкам самой Украины.
Военные аналитики также не исключают, что северокорейские РСЗО могут поразить прифронтовые города, включая Харьков, который находится примерно в 40 километрах от российско-украинской границы.
Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.
Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.
Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.
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