Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

От Укрэнерго поступили новые команды относительно отключений.

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Свет сегодня будут отключать по новым графикам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких регионах сегодня поменяли графики отключений

Когда не будет света в Киеве

В понедельник, 9 декабря, в ряде регионов Украины изменили графики отключения электроэнергии. В частности, свет будут отключать по другим схемам в Киеве и области, а таке на Днепропетровщине и в Одесской области.

"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений сегодня", - сообщили в ДТЭК.

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Обновленные графики отключений на 9 декабря выглядят так:

График отключений света в Киеве / t.me/dtek_ua

График отключений света в Одесской области / t.me/dtek_ua

График отключений в Днепропетровской области / t.me/dtek_ua

График отключений в Киевской области / t.me/dtek_ua

"В случае изменений, будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", - добавили в ДТЭК.

Главред писал, что ранее планировалась одна очередь отключений на 9 декабря по всей территории Украины с 08:00 до 19:00.

Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 в соответствии с определенными графиками.

Очереди отключения света - что это значит / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

6 декабря стало известно, что три действующие атомные электростанции Украины почти полностью возобновили производство электроэнергии после того, как недавно его резко сократили в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему страны.

Начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что враг готовится к массированным обстрелам по Украине. Вероятно, под прицелом снова будет энергетическая инфраструктура.

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