Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

Вы узнаете:
- В каких регионах сегодня поменяли графики отключений
- Когда не будет света в Киеве
В понедельник, 9 декабря, в ряде регионов Украины изменили графики отключения электроэнергии. В частности, свет будут отключать по другим схемам в Киеве и области, а таке на Днепропетровщине и в Одесской области.
"От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений сегодня", - сообщили в ДТЭК.
Обновленные графики отключений на 9 декабря выглядят так:
"В случае изменений, будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", - добавили в ДТЭК.
Главред писал, что ранее планировалась одна очередь отключений на 9 декабря по всей территории Украины с 08:00 до 19:00.
Для промышленности и бизнеса ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 в соответствии с определенными графиками.
Отключения света в Украине - последние новости
6 декабря стало известно, что три действующие атомные электростанции Украины почти полностью возобновили производство электроэнергии после того, как недавно его резко сократили в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему страны.
Начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что враг готовится к массированным обстрелам по Украине. Вероятно, под прицелом снова будет энергетическая инфраструктура.
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