Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

Завтра, 9 декабря по всей территории Украины с 08:00 до 19:00 будет действовать одна очередь стабилизационных отключений электроэнергии, отметили в Укрэнерго.

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Графики отключений света на 9 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Отключения света 9 декабря для бытовых пользователей будут действовать с 08:00 до 19:00

Будет применяться одна очередь отключений

В понедельник, 9 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключения света для населения и промышленности. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

9 декабря запланированы следующие ограничения в потреблении электроэнергии:

видео дня

Для бытовых потребителей:

Отключения состоятся с 08:00 до 19:00 - одна очередь

Для промышленности и бизнеса:

Ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 в соответствии с определенными графиками.

Отмечается, что благодаря масштабным ремонтным работам энергетики постепенно стабилизируют ситуацию в энергосистеме, которая пострадала в результате массированной атаки 28 ноября.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - резюмировали в Укрэнерго.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится к новой волне массированных обстрелов Украины, вероятно, с акцентом на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он отметил, что в случае повторных ударов по объектам передачи электроэнергии может возникнуть критический "островной режим", когда энергосистема будет функционировать только в отдельных регионах.

С начала 2025 года в Украине могут изменить подход к отключениям света. По информации источников в отрасли, все области планируется разделить на несколько зон с новыми принципами отключений.

Ежедневные отключения электроэнергии остаются актуальными из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру. Заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что энергетики активно восстанавливают поврежденные объекты при поддержке международных партнеров, прилагая усилия для сохранения баланса в энергосистеме.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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