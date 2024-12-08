Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

Кратко:
- Отключения света 9 декабря для бытовых пользователей будут действовать с 08:00 до 19:00
- Будет применяться одна очередь отключений
В понедельник, 9 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключения света для населения и промышленности. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
9 декабря запланированы следующие ограничения в потреблении электроэнергии:
- Для бытовых потребителей:
Отключения состоятся с 08:00 до 19:00 - одна очередь
- Для промышленности и бизнеса:
Ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 в соответствии с определенными графиками.
Отмечается, что благодаря масштабным ремонтным работам энергетики постепенно стабилизируют ситуацию в энергосистеме, которая пострадала в результате массированной атаки 28 ноября.
"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - резюмировали в Укрэнерго.
Отключения света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится к новой волне массированных обстрелов Украины, вероятно, с акцентом на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он отметил, что в случае повторных ударов по объектам передачи электроэнергии может возникнуть критический "островной режим", когда энергосистема будет функционировать только в отдельных регионах.
С начала 2025 года в Украине могут изменить подход к отключениям света. По информации источников в отрасли, все области планируется разделить на несколько зон с новыми принципами отключений.
Ежедневные отключения электроэнергии остаются актуальными из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру. Заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что энергетики активно восстанавливают поврежденные объекты при поддержке международных партнеров, прилагая усилия для сохранения баланса в энергосистеме.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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