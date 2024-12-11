Макрон поедет в Польшу поговорить о введении миротворцев в Украину - СМИ

Миссия с участием миротворцев могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения страны-агрессора России.

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Макрон обсудит с Польшей развертывание миротворцев в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, nato.int

Кратко:

У Макрона есть план относительно миротворцев в Украине

Президент Франции видит Польшу ключевым союзником в этом проекте

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине и планирует советоваться по этому поводу с Польшей, которую видит ключевым союзником в таком проекте. Об этом пишет польское издание Rzecpospolita со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что речь идет о миротворческих силах из европейских стран, которые в случае оформления какого-то соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной могли бы стать одним из предохранителей от нового нападения РФ.

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Обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

Как предполагает издание, президент Франции вероятно говорил об этом и с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря, когда они приехали на открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери.

Кроме того, эта же тема возможно обсуждалось и во время встречи Макрона с премьером Британии Киром Стармером в середине ноября, а затем – на встрече с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши 27 ноября.

Сколько миротворцев нужно для миссии в Украине

Эли Тенебаум - эксперт расположенного в Париже аналитического центра IFRI, где разрабатывают гипотетический проект такой миссии - считает, что для миротворческой миссии нужны были бы силы в размере до 5 бригад (около 40 тысяч человек). Командование одной из них могла бы взять на себя Польша.

Миротворческая миссия в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, после окончания войны в Украине линию фронта могут превратить в демилитаризованную зону, куда потребуется ввести тысячи миротворцев. Украина пойдет по пути Кореи, говорится в материале издания The Spectator.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил он.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

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