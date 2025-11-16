Правительство Британии готовит радикальные изменения для беженцев: коснется ли это украинцев

Глава МВД Британии хочет четче донести до тех, кто прибывает из безопасных стран, что им не следует отправляться в путешествие.

В Британии хотят ограничить срок пребывания беженцев

Великобритания готовит радикальную реформу системы убежища

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявит, что кризис на границе "вышел из-под контроля"

Правительство уже выслало почти 50 тысяч нелегальных мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд готовит самую масштабную реформу системы предоставления убежища за последние годы. На следующей неделе она представит план, который предусматривает ограничение срока пребывания беженцев в стране и регулярный пересмотр их статуса.

По данным Bloomberg, Махмуд намерен заявить, что кризис на границе "вышел из-под контроля" и создает чрезмерную нагрузку на общины. Министр пообещает "сделать все, что нужно", чтобы восстановить контроль над миграционными потоками.

С момента прихода к власти Лейбористской партии правительство уже депортировало или выслало почти 50 тысяч нелегальных мигрантов - на четверть больше, чем в предыдущие 16 месяцев. В то же время Махмуд стремится четко донести до тех, кто прибывает из безопасных стран, в частности Франции, что им не следует отправляться в опасное путешествие через Ла-Манш.

Британское МВД ориентируется на опыт Дании, где количество искателей убежища уменьшилось после ужесточения правил. На прошлой неделе делегация из Лондона посетила Копенгаген, чтобы ознакомиться с местной моделью. Ожидается, что новые правила станут сигналом: защита в Британии больше не будет автоматически постоянной, а миграционная политика станет значительно жестче.

Об персоне: Шабана Махмуд Шабана Махмуд — британская политик пакистанского происхождения, родившаяся 17 сентября 1980 года. Она получила юридическое образование в Оксфорде, после чего начала карьеру барристера. В 2010 году Махмуд впервые была избрана в парламент Великобритании от Лейбористской партии, представляя округ в Бирмингеме. За годы работы в политике она входила в теневой кабинет, занималась экономическими, юридическими и социальными вопросами. В 2024 году Шабана Махмуд вошла в правительство и стала первой мусульманкой на посту министра юстиции Великобритании. Позже, в 2025 году, она возглавила Министерство внутренних дел - также став первой женщиной-мусульманкой на этой ключевой должности. Ее деятельность сосредоточена на реформах системы правосудия, миграционной политике и вопросах безопасности. Махмуд известна принципиальной позицией в отношении социального равенства и борьбы с дискриминацией, а также критикой проявлений этно-национализма.

