Британия и США помогают Украине бить по целям в России – Financial Times

США предоставят Украине новые разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Украина наносит дальнобойные удары по территории РФ

Главное:

Украина расширяет сотрудничество с НАТО в сфере разведки

Британия помогает Киеву с дальними ударами по территории РФ

С целью нанесения дальнобойных ударов по территории страны-агрессора РФ Украина расширяет сотрудничество с НАТО в сфере разведки.

Вашингтон настаивает на расширении помощи союзников по НАТО в разведке для Украины. По данным Financial Times, Британия уже помогает Киеву с некоторыми дальними ударами по территории России.

В свою очередь США готовятся предоставить Украине новые разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет большой дальности, что усилит роль Вашингтона в войне, сообщили источники издания.

Отмечается, что поддержка США поможет Киеву обходить систему ПВО России и прокладывать маршруты ударов. Она также усилит эффективность имеющихся у Украины дальнобойных средств и может быть полезна при поставках новых вооружений.

Несмотря на то что официального объявления пока не последовало, президент Дональд Трамп дал указание правительственным ведомствам начать подготовку к возможному обмену разведывательной информацией. По словам одного из представителей администрации, это свидетельствует о "кардинальном изменении настроений" в окружении Трампа.

Тем не менее, сам американский президент остаётся противником прямого финансирования помощи Украине за счёт средств налогоплательщиков. Он выступает за то, чтобы страны НАТО приобретали вооружение у США, а затем уже самостоятельно передавали его украинской стороне.

Неожиданный удар по Крыму: мнение экспертов

По мнению военного эксперта Sky News Майкла Кларка, до наступления зимы Украина может предпринять внезапную атаку на Крым. Это может быть, к примеру, воздушный удар или морская операция с высадкой десанта, направленная на то, чтобы дезориентировать российские силы.

Также, учитывая нынешние возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния, не исключается вероятность атаки по Керченскому мосту, который соединяет Крым с остальной территорией России.

Ранее сообщалось о рекордном по дальности ударе по целям в РФ. Вероятно, был атакован крупнейший производитель удобрений и взрывчатки в России.

Как писал Главред, в оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

