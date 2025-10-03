Укр
Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Анна Ярославская
3 октября 2025, 07:56
Вероятно, был атакован крупнейший производитель удобрений и взрывчатки в России.
В Пермском крае прогремели взрывы
В Пермском крае прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Березниках зафиксированы мощные взрывы
  • Предположительно, атакован химзавод "Азот"
  • Сообщается о попадании в цех №5, где производится азотная кислота

Поздно вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Вероятно, был атакован химзавод "Азот" — крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, первые взрывы в городе Березники Пермского края прогремели около девяти часов вечера в четверг.

"Только что был поражен филиал "Азот" ОАО "ОХК "Уралхим" Пермский край, г. Березники. 1700 км от государственной границы по прямой. Рекорд по дальности?", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что всего пролетело пять дронов. Три из них попали в завод "Азот". В результате на предприятии вспыхнул пожар.

В городе виден столб дыма
В городе виден столб дыма / Фото: t.me/exilenova_plus

Отмечается, что это один из крупнейших производителей азотных удобрений в России. На заводе производится аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение – и для сельского хозяйства, и для производства взрывчатых веществ. В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 млн тонн продукции.

"Поражение такого объекта важно как для экономической, так и военной логистики России", - говорится в сообщении.

В Пермском крае прогремели взрывы
В Пермском крае прогремели взрывы / Фото: t.me/exilenova_plus

Около 23:00 прогремели повторные взрывы.

Пол удар, вероятно, попал цех №5, специализирующийся на производстве азотной кислоты. Местные жители жаловались, что в городе невозможно дышать.

Удар по заводу
Удар по заводу "Уралхим Азот" / Фото: t.me/exilenova_plus

Тем временем Telegram-канал Николаевский Ванек пишет, что по заводу "Азот" в Пермском крае отработал 14 отдельный полк БпАК.

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе
14 отдельный полк БпАК, вероятно, атаковал завод / Фото: t.me/vanek_nikolaev

Стоит отметить, что в РФ отрицают удар по заводу "Азот" в Пермском крае.

"2 октября в 20:45 в филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме", - заявил глава города Березники Алексей Казаченко.

В Минобороны РФ отчитались, что силами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пермский край даже не упоминается в сводке.

Скриншот

Атаки Украины по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы - регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по карачевскому заводу Электродеталь в Брянской области РФ. Это предприятие, которое производит продукцию для военных нужд.

В ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово". Эта НПС находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, Россия.

В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

