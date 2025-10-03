Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Вероятно, был атакован крупнейший производитель удобрений и взрывчатки в России.

В Пермском крае прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Березниках зафиксированы мощные взрывы

Предположительно, атакован химзавод "Азот"

Сообщается о попадании в цех №5, где производится азотная кислота

Поздно вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Вероятно, был атакован химзавод "Азот" — крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Как пишут OSINT-аналитики Exilenova+, первые взрывы в городе Березники Пермского края прогремели около девяти часов вечера в четверг.

"Только что был поражен филиал "Азот" ОАО "ОХК "Уралхим" Пермский край, г. Березники. 1700 км от государственной границы по прямой. Рекорд по дальности?", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что всего пролетело пять дронов. Три из них попали в завод "Азот". В результате на предприятии вспыхнул пожар.

В городе виден столб дыма / Фото: t.me/exilenova_plus

Отмечается, что это один из крупнейших производителей азотных удобрений в России. На заводе производится аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение – и для сельского хозяйства, и для производства взрывчатых веществ. В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 млн тонн продукции.

"Поражение такого объекта важно как для экономической, так и военной логистики России", - говорится в сообщении.

В Пермском крае прогремели взрывы / Фото: t.me/exilenova_plus

Около 23:00 прогремели повторные взрывы.

Пол удар, вероятно, попал цех №5, специализирующийся на производстве азотной кислоты. Местные жители жаловались, что в городе невозможно дышать.

Удар по заводу "Уралхим Азот" / Фото: t.me/exilenova_plus

Тем временем Telegram-канал Николаевский Ванек пишет, что по заводу "Азот" в Пермском крае отработал 14 отдельный полк БпАК.

14 отдельный полк БпАК, вероятно, атаковал завод / Фото: t.me/vanek_nikolaev

Стоит отметить, что в РФ отрицают удар по заводу "Азот" в Пермском крае.

"2 октября в 20:45 в филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме", - заявил глава города Березники Алексей Казаченко.

В Минобороны РФ отчитались, что силами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пермский край даже не упоминается в сводке.

