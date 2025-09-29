Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

Карачевский завод завод Электродеталь производит разъемы для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем.

Под удар попал АО Карачевский завод Электродеталь

Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу Электродеталь

Предприятие выпускает разъёмы и компоненты для военной техники, авиации и электроники

Удар был частью стратегии по снижению боеспособности армии РФ

Генштаб ВСУ подтвердил удар по карачевскому заводу Электродеталь в Брянской области РФ. Это предприятие, которое производит продукцию для военных нужд.

Чем именно был поражен завод, военные не уточнили. Сообщается лишь, что ударов было четыре, а дальность полета "изделий" составляла 240 километров.

"В рамках снижения способностей оккупационной армии противника 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО Карачевский завод Электродеталь (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета – более 240 км", - говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются.

Завод Электродеталь на карте / .google.com/maps

Отмечается, что завод Электродеталь производит различные электрические разъемы для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. В частности, завод производит разъемы для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

Взрывы и мощный пожар в Брянской области РФ - что известно

Как писал Главред, в ночь на 29 сентября в Брянской области РФ прогремели взрывы - регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в городе Карачев, где был атакован объект промышленной инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар.

По данным росСМИ, под удар дронов попал АО Карачевский завод Электродеталь.

Чем ВСУ могли ударить по заводу Электродеталь

Российские СМИ писали, что для Карачевского района во время атаки в ночь на 29 сентября был объявлен сигнал "ракетной опасности", который транслировался через местное телевидение. Жители также получали оповещения через систему гражданской защиты.

ВСУ могли применить для удара по российскому заводу ракеты ATACMS или Storm Shadow/SCALP-EG, так как они как раз перекрывают дальность в 240 км и способны наносить точные удары по промышленным объектам.

Также нельзя исключать, что это были украинские крылатые ракеты собственной разработки, о которых официально мало информации.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Атаки Украины по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово". Эта НПС находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, Россия.

В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

