"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

Атака на Керченский мост остаётся реальной угрозой, считает Майкл Кларк.

В Sky News оценили возможные атаки Киева по Крыму

Украина может провести неожиданную атаку на Керченский мост

Зима будет тяжёлой, но Киев сможет продержаться

У России нет перспектив стратегических изменений на фронте

До наступления зимы Украина может осуществить неожиданную атаку на Крым. Это может быть, например, воздушная атака или морское десантирование, чтобы сбить россиян с толку. Такое мнение озвучил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Учитывая то, какие возможности украинцы сейчас имеют для нанесения дальнобойных ударов, нельзя исключать и атаку по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине", – сказал он.

Кларк добавил, что Украина недавно атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны РФ, в частности в Крыму.

"Можно создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем заполнить этот пробел чем-то, чтобы получить еще более ценное", – считает аналитик.

По мнению Кларка, Украину ждет еще одна сложная зима, полная воздушных атак российских захватчиков. Несмотря на это, Киев, возможно, сможет "продержаться еще одну зиму, прежде чем дела наладятся".

Что же касается России, по словам эксперта, на данный момент у нее "нет никакой перспективы реальных стратегических изменений на поле боя".

"Баланс не сместился в другую сторону, маятник не качается в сторону возвращения Украиной своих территорий. Но, несомненно, российская наступательная операция, которая длилась все лето, сейчас более-менее исчерпала себя. Они достигают определенного прогресса, но ничего стратегически значимого", – сказал Кларк.

Успешные операции в оккупированном Крыму

Как писал Главред, в ночь на 30 сентября украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии.

21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

21 сентября в Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщалось о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам. Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей.

О персоне: Майкл Кларк Майкл Кларк (Michael Clarke) - британский учёный и эксперт по оборонной и стратегической политике, пишет Википедия. Является Visiting Professor (профессором-гостем) в колледже King’s College London и в Университете Эксетера. Занимал должность директора Генерального управления Королевского института оборонных служб с 2007 по 2015 год. С 1997 по 2024 год был специализированным советником нескольких парламентских комитетов, в том числе Объединённого комитета по стратегии национальной безопасности. В настоящее время работает аналитиком по вопросам обороны и безопасности в Sky News. Часто отвечает на вопросы читателей и зрителей в формате "вопрос-ответ" на тему войны в Украине, геополитики и безопасности. Кларк также является автором книг по международной безопасности и стратегическому мышлению. Его последняя книга " Великие британские полководцы: лидерство, стратегия и удача " была опубликована издательством Pen and Sword в октябре 2024 года.

