Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

Анна Ярославская
2 октября 2025, 08:07
1173
Атака на Керченский мост остаётся реальной угрозой, считает Майкл Кларк.
ВСУ, Крым
В Sky News оценили возможные атаки Киева по Крыму / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

  • Украина может провести неожиданную атаку на Керченский мост
  • Зима будет тяжёлой, но Киев сможет продержаться
  • У России нет перспектив стратегических изменений на фронте

До наступления зимы Украина может осуществить неожиданную атаку на Крым. Это может быть, например, воздушная атака или морское десантирование, чтобы сбить россиян с толку. Такое мнение озвучил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Учитывая то, какие возможности украинцы сейчас имеют для нанесения дальнобойных ударов, нельзя исключать и атаку по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией.

видео дня

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине", – сказал он.

Кларк добавил, что Украина недавно атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны РФ, в частности в Крыму.

"Можно создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем заполнить этот пробел чем-то, чтобы получить еще более ценное", – считает аналитик.

По мнению Кларка, Украину ждет еще одна сложная зима, полная воздушных атак российских захватчиков. Несмотря на это, Киев, возможно, сможет "продержаться еще одну зиму, прежде чем дела наладятся".

Что же касается России, по словам эксперта, на данный момент у нее "нет никакой перспективы реальных стратегических изменений на поле боя".

"Баланс не сместился в другую сторону, маятник не качается в сторону возвращения Украиной своих территорий. Но, несомненно, российская наступательная операция, которая длилась все лето, сейчас более-менее исчерпала себя. Они достигают определенного прогресса, но ничего стратегически значимого", – сказал Кларк.

Успешные операции в оккупированном Крыму

Как писал Главред, в ночь на 30 сентября украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии.

21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

21 сентября в Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщалось о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам. Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей.

Другие новости:

О персоне: Майкл Кларк

Майкл Кларк (Michael Clarke) - британский учёный и эксперт по оборонной и стратегической политике, пишет Википедия.

Является Visiting Professor (профессором-гостем) в колледже King’s College London и в Университете Эксетера.

Занимал должность директора Генерального управления Королевского института оборонных служб с 2007 по 2015 год.

С 1997 по 2024 год был специализированным советником нескольких парламентских комитетов, в том числе Объединённого комитета по стратегии национальной безопасности.

В настоящее время работает аналитиком по вопросам обороны и безопасности в Sky News. Часто отвечает на вопросы читателей и зрителей в формате "вопрос-ответ" на тему войны в Украине, геополитики и безопасности.

Кларк также является автором книг по международной безопасности и стратегическому мышлению.

Его последняя книга " Великие британские полководцы: лидерство, стратегия и удача " была опубликована издательством Pen and Sword в октябре 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины новости Крыма война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

08:07Война
Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

07:05Мир
7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Последние новости

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написана

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

Реклама
05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

Реклама
00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

20:45

Как вы вешаете туалетную бумагу: лишь одна деталь выдает истинный характер

20:41

Весенний урожай не подведет: благоприятные дни осенней посадки лука под зимуВидео

20:29

Принцесса Анна в Киеве: о чем сестра Чарльза ІІІ говорила с Еленой Зеленской

20:22

"Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударовФотоВидео

19:55

"Хороших сценариев для Кремля нет": при каком условии Китай может отказаться от России

19:51

Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальные обороты двигателя: простой лайфхак, как сэкономить топливо на "механике"

19:44

Снег, дождь и мороз накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

Реклама
19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять