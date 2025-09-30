Украинские бойцы уничтожили 'глаза' россиян в Крыму: детали дерзкой операции

Украинские военные продолжают отрабатывать по объектам врага.

Силы спецопераций поразили в Крыму российскую радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

В ночь на 30 сентября украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом сообщаются в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.

Украинские защитники рассказали, что радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Оказывается, что без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.

"Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", - говорится в сообщении.

Что известно о РЛС ЗРК С-400 "Триумф"

Радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" - ключевой элемент российской системы ПВО.

Россияне ее используют для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей - от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.

Недавно бойцы ГУР МО и ССО Украины осуществили серию диверсионных операций на двух железнодорожных направлениях, усложнив логистику российских войск.

Как писал Главред, в ночь на 30 сентября в России гремели взрывы. По меньшей мере в пяти областях РФ местная ПВО пыталась сбить дроны. Минобороны России сообщило о налете аж 81 беспилотника.

Накануне стало известно, что украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

