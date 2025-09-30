Украинские бойцы уничтожили 'глаза' россиян в Крыму: детали дерзкой операции

Вкратце:
- ССО атаковали радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф"
- Эту систему используют для обнаружения и сопровождения самолетов или ракет
В ночь на 30 сентября украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Об этом сообщаются в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.
Украинские защитники рассказали, что радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Оказывается, что без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.
"Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", - говорится в сообщении.
Что известно о РЛС ЗРК С-400 "Триумф"
Радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" - ключевой элемент российской системы ПВО.
Россияне ее используют для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей - от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.
Поражение российских целей - новости по теме
Недавно бойцы ГУР МО и ССО Украины осуществили серию диверсионных операций на двух железнодорожных направлениях, усложнив логистику российских войск.
Как писал Главред, в ночь на 30 сентября в России гремели взрывы. По меньшей мере в пяти областях РФ местная ПВО пыталась сбить дроны. Минобороны России сообщило о налете аж 81 беспилотника.
Накануне стало известно, что украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море
Другие новости:
- Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьми
- Потери россиян критические: ISW раскрыли настоящую ситуацию на двух направлениях
- РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света
Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред